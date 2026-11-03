DFB-Frauen treffen in Nations League auf Schweden und Niederlande

Um sich für die Olympischen Spiele 2028 zu qualifizieren, müssen sich die deutschen Fußballerinnen in der Nations League gegen die Niederlande, Schweden und Schottland behaupten.

Sophia Kleinherne (Deutschland) und Janina Minge (Deutschland) beim Training der DFB-Frauen (Archivbild) Quelle: IMAGO / HMB-Media

Es ist nun wahrlich nicht zu behaupten, dass es die frühere Abwehrchefin Annike Krahn den deutschen Fußballerinnen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 einfach gemacht hat. Die 137-fache Nationalspielerin bescherte den DFB-Frauen bei der Auslosung in Nyon unter Anleitung der UEFA-Direktorin Nadine Keßler schwierige Lose: Gegner sind im nächsten Halbjahr die Niederlande, Schweden und Schottland.

Sehen Sie die Auslosung der Nations League der Frauen hier in voller Länge 03.11.2026 | 39:42 min

Nur der Gruppensieger ergattert einen der vier Startplätze fürs Olympische Fußballturnier mit dem Traumziel Los Angeles. Ein schlechtes Gewissen plagte die heute als Sportdirektorin beim VfL Bochum arbeitende 41-Jährige deswegen aber nicht:

Das deutsche Team hat viel Potenzial, aber es gibt auch andere Mannschaft mit einem guten Leistungsvermögen. „ Ex-Nationalspielerin Annike Krahn

Bundestrainer Christian Wück hätte sich ein leichteres Los gewünscht. „Wir haben eine herausfordernde und zugleich sehr interessante Gruppe erwischt“, sagte der 53-Jährige. "Jede Mannschaft bringt andere Stärken mit, so dass wir in jedem Spiel gefordert sein werden, aber genau solche Duelle sind für unsere Entwicklung unheimlich wertvoll. Wir können uns mit einer Qualität messen, die uns auch bei der Weltmeisterschaft in Brasilien in jedem Spiel begegnen kann."

Schweden wird der härteste Prüfstein

Speziell der Weltranglistenachte Schweden dürfte bei den drei Länderspielfenstern im ersten Halbjahr 2027 ein harter Prüfstein werden: Die Skandinavierinnen galten zwar über Jahrzehnte als Lieblingsgegner, doch bei der EM 2025 in der Schweiz gewannen die Blau-Gelben das dritte Gruppenspiel mit 4:1, schieden dann aber im Viertelfinale gegen Europameister England unglücklich im Elfmeterschießen aus.

Die deutschen Fußballerinnen tanken weiter Selbstvertrauen und gewinnen auch den Härtetest gegen Japan. In Bremen treffen Linda Dallmann und die überragende Klara Bühl. 13.10.2026 | 7:02 min

Die "Lionesses" blieben dem deutschen Team aus dem zweiten Lostopf erspart. Dafür kommt es zum erneuten Kräftemessen mit den Niederländerinnen. An den Europameister 2017 und Vize-Weltmeister 2019 hat die DFB-Auswahl gute Erinnerungen.

Im Februar 2025 löste das noch von Horst Hrubesch angeleitete Ensemble mit einem Auswärtssieg (2:0) das Olympiaticket 2024, in der Nations League 2025 holte das Team unter Wücks Anleitung (2:2, 4:0) überzeugend mit 16 von 18 möglichen Punkten den Gruppensieg, um sich dann erst in zwei sehenswerten Finalspielen vom Weltmeister Spanien (0:0, 0:3) bezwingen zu lassen.

Olympisches Turnier hat hohen Stellenwert

Diese Saison steht im Zeichen der WM 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli). Gerade weil der deutschen Elf als direkt qualifizierter Gastgeber der EM 2029 ab 2028 jegliche Pflichtspiele fehlen, wäre die Olympia-Teilnahme wichtig. Zudem steht das Fußballturnier im Zeichen der Ringe bei den Frauen traditionell hoch im Kurs, fast auf einer Stufe mit WM und EM. Hrubesch verabschiedete sich mit dem Gewinn der Bronzemedaille 2024 in Frankreich (1:0 gegen Spanien).

Die DFB-Frauen haben den ersten Stresstest der WM-Saison bestanden. Gegen Australien gewann das Team nach einer wilden Schlussphase mit 4:2 (2:1). 09.10.2026 | 9:43 min

Die Nations-League-Spielrunde in ihrer dritten Auflage ist auch der Grund, dass die DFB-Frauen noch in diesem Herbst eine Südamerika-Reise absolvieren, weil der Terminkalender sonst keinen Platz lässt. Wück will unbedingt gegen Gegner anderer Kontinente antreten, nachdem bereits gegen die Härtetests gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) im Oktober wichtige Erkenntnisse lieferten.

Südamerika-Reise noch in diesem Monat

Nun geht’s in der Nacht auf den 30. November (0.15 Uhr MEZ, live ZDF) in La Plata gegen Argentinien. Diese Begegnung findet im Rahmen der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. Für das zweite Spiel geht es nach Rio de Janeiro, den Endspielort der WM 2027. Gegner ist am 4. Dezember (22.15 Uhr MEZ) die Auswahl aus Peru.

Wir freuen uns sehr, mit Argentinien und Peru erneut auf zwei internationale Gegner mit unterschiedlichen Spielweisen zu treffen. Solche Vergleiche sind für unsere weitere Entwicklung enorm wertvoll, weil sie uns vor neue Aufgaben stellen. „ Bundestrainer Christian Wück

Außerdem sollen seine Spielerinnen ein Gefühl für die besonderen Gegebenheiten vor Ort bekommen: "Klima, Kultur oder Abläufe. Wir denken, dass diese Eindrücke und Erfahrungen auf dem Weg zur WM extrem wertvoll für uns sein können." Genau wie die Härtetests in der Nations League.

Ligaphase von Februar bis Juni 2027

Der Nations-League-Terminplan 2027 bei den Frauen sieht die Gruppenspiele am 23. Februar und 6. März, am 13. und 24. April, sowie am 7. und 15 Juni vor. Die Halbfinals sind dann zwischen dem 4. und 12. Oktober geplant. Finale und Spiel um den dritten Platz werden im Hin- und Rückspiel zwischen dem 23. November und 4. Dezember ausgetragen.

Quelle: dpa