Youth Olympic Games:Reinhold holt trotz Stress mit Anzug Judo-Gold
von E. Schulz/P. Arnold
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Jolina Reinhold hat bei den Youth Olympic Games die erste Goldmedaille für Deutschland geholt. Die 17-Jährige gewann ihr Finale gegen Indiens Khushbu Rajakbhai Darjada souverän.
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