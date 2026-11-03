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ZDF-Mittagsmagazin

Reinhold holt Judo-Gold für Deutschland

Youth Olympic Games:Reinhold holt trotz Stress mit Anzug Judo-Gold

von E. Schulz/P. Arnold

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Jolina Reinhold

Jolina Reinhold hat bei den Youth Olympic Games die erste Goldmedaille für Deutschland geholt. Die 17-Jährige gewann ihr Finale gegen Indiens Khushbu Rajakbhai Darjada souverän.

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