Youth Olympic Games : Reinhold holt trotz Stress mit Anzug Judo-Gold

von E. Schulz/P. Arnold 03.11.2026 | 13:33 |

Jolina Reinhold hat bei den Youth Olympic Games die erste Goldmedaille für Deutschland geholt. Die 17-Jährige gewann ihr Finale gegen Indiens Khushbu Rajakbhai Darjada souverän.