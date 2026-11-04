Champions League:Hält Leipzigs Heimbilanz auch gegen City?
von Ullrich Krömer
Die Saison von RB Leipzig gleicht einer Achterbahnfahrt. Während die Demichelis-Elf auswärts oft strauchelt, ist sie zu Hause kaum überwindbar. Jetzt geht es gegen Manchester City.
RB Leipzigs Trainer Martin Demichelis und Manchester City verbinden einige hübsche Geschichten. Der Argentinier war einst drei Jahre Spieler der Skyblues und wurde englischer Meister. Mit seinem Trainerkollegen Enzo Maresca verbindet ihn aus der gemeinsamen Zeit beim FC Malaga sogar ein fast schon brüderliches Verhältnis.
Doch all das mochte Demichelis nicht genauer ausführen, denn es steht für ihn und RB beim Duell in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) zu viel auf dem Spiel, um locker über alte Zeiten zu plaudern. Um in den verbleibenden vier Spielen in der Ligaphase nicht massiv unter Druck zu geraten, muss RB punkten, um das Ziel K.o.-Runde im Blick zu behalten.
Leipzig auf der Suche nach der Konstanz
Immerhin hat Demichelis erstmals seit der Amtsübernahme drei Spiele in Serie gewonnen. Doch die Gegner hießen Elversberg, Essen und Schalke. Nur in der Partie auf Schalke war der Red-Bull-Klub erstmals über einen längeren Zeitraum als 45 Minuten hinweg dominant und intensiv – so wie es Trainer Demichelis vorschwebt.
Ein zarter Trend zu mehr Konstanz und Stabilität nach Achterbahnwochen für die Leipziger mit teils völlig widersprüchlichen Ergebnissen.
RB in Europa einmalig heimstark
In den Heimspielen war es den Leipzigern immer wieder gelungen, auch schwächere Phasen zu überstehen, durch individuelle Klasse zu kompensieren und nicht in Rückstand zu geraten. Die Weste in der heimischen Arena ist noch komplett weiß.
Als einziges europäisches Team haben die Leipziger im eigenen Stadion wettbewerbsübergreifend noch kein einziges Gegentor hinnehmen müssen und dabei 19:0 Tore erzielt – ein Toreschnitt von knapp vier Treffern. Wenn die Leipziger einmal führen und die Angriffe über die Flügelstürmer Antonio Nusa und Brajan Gruda rollen, sind sie schwer zu stoppen.
Auswärts bricht RB regelmäßig ein
Doch wehe, wenn Rasenballsport in Rückstand gerät. Dann hagelte es auswärts in Liga, DFB-Pokal und Champions League 7:20 Gegentore. In der Königsklasse präsentierte sich Leipzig gegen Como völlig desolat und überfordert, bei Real Madrid reichte es nur zu guten 45 Minuten, ehe der Einbruch folgte. Innerhalb der gesamten Saison zeigte RB bislang ebenso wenig Konstanz wie innerhalb der einzelnen Spiele.
Mit dem 1,5-Milliarden-Euro teuren Ensemble von Manchester City kommt nun das erste Schwergewicht nach Leipzig. Ein Härtetest für die Heimstärke und Belastungsprobe für die nach wie vor wackelig konstruierte Spielstruktur der Sachsen. Nach Trainerwechsel, Verletzungen, Formtiefs und späten Transfers wird das Gerüst erst nach und nach tragfähiger.
Demichelis kündigt Abgang bei Misserfolg an
Immerhin konnte sich Demichelis durch die jüngsten Erfolge etwas Luft zum Arbeiten verschaffen und war am Samstag entsprechend selbst etwas in die Offensive gegangen.
Bestimmt, aber freundlich erklärte er: "Es ist langweilig, aller drei Tage dieselbe Frage zu beantworten. Ich weiß schon, dass ich Ziele mit RB Leipzig erreichen muss, deswegen bin ich gekommen."
Lernprozess bei Demichelis
Demichelis war nach der fragwürdigen Entlassung seines Vorgängers Ole Werner mit wenig Kredit bei den Fans, in der Öffentlichkeit, ja im eigenen Klub gestartet – hausgemachte Unruhe war programmiert.
Doch der frühere Star des FC Bayern erkennt inzwischen eine Trendwende dank des Lernprozesses des Teams und von ihm selbst. "Ich brauchte Zeit, die Spieler kennenzulernen", räumte Demichelis nun ein. "Ich muss ehrlich sagen: Es ist meine erste Erfahrung in der Bundesliga."
Nun sei das Team "nicht nur emotional, sondern auch hinsichtlich der Stabilität unserer Idee mit und gegen den Ball" gefestigter. Das Spiel gegen City wird zeigen, wie reif und mutig RB unter Demichelis tatsächlich gegen Topklubs auftreten kann.
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