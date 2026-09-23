Martín Demichelis - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Martín Demichelis
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Martín Demichelis ist ein argentinischer Fußballtrainer. Als Profi spielte er für europäische Top-Vereine wie den FC Bayern München oder Manchester City. Seit der Saison 2026/27 ist Demichelis Cheftrainer des Bundesligisten RB Leipzig.
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Biografie
Martín Demichelis wurde 1980 im argentinischen Justiniano Posse geboren. Mit dem Top-Verein River Plate aus Buenos Aires wurde er 2002 und 2003 argentinischer Meister. Von 2003 bis 2010 spielte Demichelis in der Bundesliga für den FC Bayern München. Eingerahmt von mehreren Stationen in Spanien lief der Abwehrspieler von 2013 bis 2016 auch für Manchester City in der Premier League auf.