José Mourinho - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

José Mourinho
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José Mourinho ist ein portugiesischer Fußballtrainer. Bekannt wurde er durch seinen Champions-League-Sieg mit dem FC Porto. Später trainierte er unter anderem den FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United und AS Rom. Mit Inter Mailand gewann Mourinho 2010 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. 2026 kehrte er als Trainer zu Real Madrid zurück. ZDFheute informiert über José Mourinho: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu José Mourinho
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Biografie
José Mourinho wurde 1963 im portugiesischen Setúbal geboren. Nach einer kurzen Laufbahn als Fußballspieler begann er seine Trainerkarriere und arbeitete zunächst unter anderem als Assistent beim FC Barcelona. Als Cheftrainer des FC Porto gewann Mourinho 2004 die Champions League. Danach trainierte er den FC Chelsea, Inter Mailand und Real Madrid. Mit Inter Mailand gewann er 2010 das Triple. Später folgten weitere Stationen beim FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, der AS Rom und Fenerbahçe Istanbul. 2026 kehrte er als Trainer zu Real Madrid zurück.