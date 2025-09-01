Josè Mourinho begann seinen Siegeszug durch Europas Fußball eins als "The Special One", holte Titel und eckte an. Die Erfolge blieben zuletzt aus, die Skandale nicht.

Blieb ohne Erfolg bei Fenerbahçe: José Mourinho Quelle: AFP

Der Zufall wollte es, dass in der letzten Woche zwei Trainer von Istanbuler Klubs entlassen wurden, die eine gemeinsame Geschichte in Manchester teilen. Sowohl Ole Gunnar Solskjaer als auch José Mourinho versuchten einst vergeblich, Manchester United nach dem Abgang von Trainerlegende Sir Alex Ferguson zurück auf Erfolgskurs zu bringen. Nun mussten der Norweger bei Besiktas und der Portugiese bei Fenerbahçe ihre Koffer packen.

Lange Durststrecke für Mourinho

Für Mourinho war United (2016 bis 2018) die erste Trainerstation gewesen, die er nach Jahren voller Titel und Rekorde in Porto, bei Chelsea, Inter Mailand und Real Madrid ohne Meisterschaft oder Champions-League-Sieg verließ. Auch bei den Tottenham Hotspurs und AS Rom blieb ihm anschließend der ganz große Erfolg versagt, mit den Römern erreichte er immerhin den Sieg in der Conference League.

Der 1. FC Köln ist nach dem direkten Wiederaufstieg und der Zweitligameisterschaft zurück in der Bundesliga. Mit dem neuen Trainer Lukas Kwasniok soll diesmal der Klassenerhalt gelingen. 20.08.2025 | 1:33 min

In Istanbul war nun nach 14 Monaten Schluss, als er holprig in die Saison gestartet war und gegen Benfica Lissabon die Champions-League-Teilnahme verpasste hatte. Sein erstes Engagement außerhalb Europas Topligen seit zwanzig Jahren geriet gleichzeitig zum kürzesten seiner bisherigen Trainerkarriere.

Skandal-Akte auch bei Fenerbahçe verlängert

Der Anfang vom Ende einer Traumkarriere oder provozierte Unterbrechung? Der sportliche Misserfolg war wie immer bei ihm nur die eine Seite der Medaille - wie so oft rückte vor allem sein persönliches Verhalten in den Fokus.

In seiner langen Skandal-Akte werden sie wohl nur eine Randnotiz einnehmen, aber im Februar sperrte ihn der türkische Verband für mehrere Spiele wegen abfälliger Kommentare über Schiedsrichter und Spieler. Sie seien "wie Affen" herumgesprungen, hatte er über die Spieler von Galatasaray gesagt. Auch intern sorgte er für Unruhe: Als ihm eine Aussage des Fenerbahçe-Vizepräsidenten Hamdi Akin missfiel, sagte er öffentlich, er kenne ihn gar nicht.

Konkurrenzkampf mit Pep Guardiola

Kurz vor dem Rückspiel gegen Benfica kritisierte Mourinho auch die Transferpolitik des Klubs. "Wenn die Champions League so wichtig wäre, hätte man zwischen den Spielen gegen Feyenoord und Benfica etwas unternommen", sagte er. Und weiter:

Ich glaube nicht, dass Fenerbahçe eine Transferliste hat. „ José Mourinho, Fußball-Trainer

Mit dieser provokanten Art hielt sich "The Special One", wie er sich 2004 bei seinem Amtsantritt bei Chelsea selbst nannte, lange im Geschäft. Anfang der 2.000er Jahre trat er an, die alte Garde der Startrainer wie Ferguson, Arséne Wenger oder Louis van Gaal abzulösen – später gefolgt von Pep Guardiola.

Bei der Fußball-WM im kommenden Jahr hätte Sandro Wagner als Co-Trainer nach dem fünften WM-Titel greifen können. Stattdessen widmet er sich einer neuen Aufgabe als Cheftrainer des FC Augsburg. 08.07.2025 | 1:15 min

Welcher Klub mag sich Mourinho noch leisten?

"Pep war Flair, menschlich; José Zynismus", schreibt der Sportjournalist Barney Ronay im Guardian. Sportlich habe Guardiola das Duell längst für sich entschieden. Doch Mourinho bleibe unterhaltsam, unorthodox, mit starker Präsenz. In einer Zeit, in der Fußball immer stärker zum Produkt wird, zeige sich, "dass diese Branche auch von Persönlichkeit, Theater und großen, dramatischen Geschichten lebt".

Andererseits stellt sich die Frage, welcher Klub sich noch einen Egomanen leisten will, dessen große Erfolge lange zurückliegen. Spekuliert wird vor allem über eine Rückkehr in die Premier League, wo Mourinho einst mit dem FC Chelsea seine größten Triumphe feierte.

Mourinho zu den Hammers? Klub winkt ab

Vor kurzem forderte West Ham United-Legende und Ex-Chelsea-Spieler Joe Cole die Hammers auf, den portugiesischen Trainer als "perfekten Partner" zu verpflichten, falls der aktuelle Trainer Graham Potter gehen müsse.

Ich denke, es wird Feuerwerk geben, wenn sie (Mourinho und West Ham) zusammenkommen. Gutes Feuerwerk. „ Joe Cole bei talkSPORT

Die Hammers News fragten bei West Ham nach, ob der Verein Mourinho verpflichten würde. "Niemals!", antwortete der oberste Sprecher von Klub Boss David Sullivan. "Was hat er in den letzten Jahren geleistet? Und es wäre harte Arbeit."

Mourinho ohne finanziellen Druck

Großen Druck, schnell wieder einen neuen Job zu bekommen, hat Mourinho wohl kaum. Je nach Quelle wird in verschiedenen Medien über eine Abfindung zwischen neun und 40 Millionen Euro spekuliert.

Die Bundesliga-Trainer 2025/26

RB Leipzig Aus Bremen nach Leipzig: Nach seiner Entlassung beim SV Werder hat Ole Werner (geb. 4.5.1988 in Preetz) bei RB schnell einen neuen Job gefunden. Quelle: Imago / Nordphoto