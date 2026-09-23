  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Mikel Arteta - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Mikel Arteta jubelt

Sport | Bolzplatz :Wie es Arsenal zurück an die Spitze schaffte

Video14:02

Mikel Arteta

Mikel Arteta ist seit 2019 Fußballtrainer des FC Arsenal. 2025/26 gewann er mit dem Klub aus London die Meisterschaft in der Premier League. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Mikel Arteta.

Aktuelle Nachrichten zu Mikel Arteta

  1. Kai Havertz bejubelt seinen Treffer gegen Burnley.

    Nach City-Niederlage gegen Bournemouth:Erstmals seit 22 Jahren: Arsenal gewinnt die Premier League

    mit Video0:48
  2. UEFA Champions League Halbfinale: Atletico Madrid - Arsenal

    Champions-League-Halbfinale:Arsenal und Atletico: Sehnsucht nach großer Bühne

    mit Video2:59
  3. Mikel Arteta

    Nachrichten:Arteta: "Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe"

    Video1:39
  4. Mannschaft von Atletico Madrid und Mannschaft von Arsenal am 29.04.26

    Champions League:VAR im Fokus: Remis zwischen Atletico und Arsenal

    mit Video2:59
  5. Arsenal Trainer Mikel Arteta jubelt mit Leandro Trossard und Gabriel

    Spitzenreiter der Premier League:Was den FC Arsenal in dieser Saison so stark macht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:02
  6. Fußball: Der Trainer des FC Arsenal, Mikel Arteta.

    Halbfinale der Champions League:Arteta will mit Arsenal Historisches schaffen

    von Florian Vonholdt
    mit Video2:59

Biografie

Der spanische Fußballtrainer Mikel Arteta wurde 1982 in San Sebastián geboren. Seine Fußballkarriere begann er in der Jugend des FC Barcelona, bevor er als Spieler unter anderem für Paris Saint-Germain, die Glasgow Rangers, den FC Everton und den FC Arsenal aktiv war. Arteta beendete seine Spielerkarriere im Sommer 2016 und arbeitete dann zunächst als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City 2019 übernahm er den FC Arsenal

Mehr zum FC Arsenal

Das volle Stadion von Arsenal London.

FC Arsenal