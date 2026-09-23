Mikel Arteta
Mikel Arteta ist seit 2019 Fußballtrainer des FC Arsenal. 2025/26 gewann er mit dem Klub aus London die Meisterschaft in der Premier League. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Mikel Arteta.
Aktuelle Nachrichten zu Mikel Arteta
Nach City-Niederlage gegen Bournemouth:Erstmals seit 22 Jahren: Arsenal gewinnt die Premier Leaguemit Video0:48
Champions-League-Halbfinale:Arsenal und Atletico: Sehnsucht nach großer Bühnemit Video2:59
Nachrichten:Arteta: "Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe"Video1:39
Champions League:VAR im Fokus: Remis zwischen Atletico und Arsenalmit Video2:59
Spitzenreiter der Premier League:Was den FC Arsenal in dieser Saison so stark machtvon Ralf Lorenzenmit Video14:02
Halbfinale der Champions League:Arteta will mit Arsenal Historisches schaffenvon Florian Vonholdtmit Video2:59
Biografie
Der spanische Fußballtrainer Mikel Arteta wurde 1982 in San Sebastián geboren. Seine Fußballkarriere begann er in der Jugend des FC Barcelona, bevor er als Spieler unter anderem für Paris Saint-Germain, die Glasgow Rangers, den FC Everton und den FC Arsenal aktiv war. Arteta beendete seine Spielerkarriere im Sommer 2016 und arbeitete dann zunächst als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City 2019 übernahm er den FC Arsenal