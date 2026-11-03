Youth Olympic Games: Beachvolleyballer Wüst/Hüper im Finale

Jetzt geht es um den Olympia-Titel: Die U18-Weltmeister Filo Wüst und Lasse Hüper haben bei den Youth Olympic Games das Finale im Beachvolleyball erreicht.

Filo Wüst bei der Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft in Dortmund. Quelle: imago images

Die U18-Weltmeister Filo Wüst und Lasse Hüper haben bei den Olympischen Jugendspielen in Senegals Hauptstadt Dakar das Finale im Beachvolleyball erreicht. Im Duell mit den Brasilianern Bruno Lobo und Gabriel Campos setzten sich die favorisierten Deutschen souverän mit 2:0 (21:15, 21:18) durch.

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Lasse Hüper und Filo Wüst feiert bei den Youth Olympic Games in Dakar den Gruppensieg - mit besonderer Unterstützung vor Ort. 02.11.2026 | 0:19 min

Um Gold zu gewinnen, müssen die beiden 17-Jährigen im Finale am Mittwoch nun noch das Duo Paul Hohenauer und Martin Poinstingl aus Österreich bezwingen.

Wir sind ultra stolz. „ Lasse Hüper im ZDF

Filo gilt als der Talentierteste der Wüst-Brüder

Nach dem WM-Triumph im Juli sind die Jugendspiele erst das zweite große Turnier für das Duo. Auf dem Feld am palmengesäumten Saly Beach zeigten Wüst/Hüper ihr gutes Zusammenspiel und eine von Beginn an konzentrierte Leistung.

"Wir hatten alles im Griff", sagte Wüst, dessen drei ältere Brüder ebenfalls erfolgreich Beachvolleyball spielen. Mio (Jahrgang 2000), Lui (2002), Tamo (2005) und Filo (2009) waren auf europäischer Ebene alle mindestens unter den Top vier der europäischen Nachwuchselite. Der Jüngste, Filo, gilt derweil als der Talentierteste.

Sehen Sie das Halbfinale des deutschen Beachvolleyball-Duos Hüper/Wüst gegen Brasilien bei den Youth Olympic Games. Kommentar: Katharina Dexheimer. 03.11.2026 | 66:00 min

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Quelle: sid