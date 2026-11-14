Fußball: Portugal ehrt Ronaldo - und unterliegt Dänemark deutlich

Portugal hat Cristiano Ronaldo im ersten Länderspiel nach dessen Rücktritt gehuldigt. Die Partie in der Nations League gegen Dänemark endete freilich mit einer Enttäuschung.

Portugals Goncalo Ramos und der Däne Oliver Provstgaard im Zweikampf. Quelle: AP Photo

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo eine bittere Klatsche kassiert. Das Team von Trainer Jorge Jesus unterlag in der Nations League nach einer desaströsen Leistung 1:4 (0:1) gegen Dänemark.

Pierre-Emile Höjbjerg (43.) mit einem verwandelten Handelfmeter, Doppelpacker Rasmus Höjlund (50./57.) und Joachim Andersen (75.) fügten Portugal die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb zu und verhinderten den vorzeitigen Gruppensieg des Heimteams. Bernardo Silva (90.+3) verkürzte spät.

Superstar Cristiano Ronaldo (41) hat das Ende seiner Karriere in Portugals Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Seine Entscheidung teilte der Europameister von 2016. 05.11.2026 | 1:04 min

Hommage an Cristiano Ronaldo

Das Spiel begann mit einer besonderen Hommage an den Fußball-Superstar. Vor der Partie trugen alle elf Spieler ein Trikot mit der legendären Nummer 7 und dem Namen Ronaldo.

Doch nicht nur die: Auch die Einlaufkinder, die die Mannschaft auf den Rasen des Estádio Municipal de Braga begleiteten, hatten den Dress mit Ronaldos Namen und Rückennummer übergestreift. Erst zum Anpfiff legten die Spieler die Trikots als Huldigung der Zeit mit ihrem einstigen Kapitän wieder ab. Die Fans in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug "Obrigado, Capi7ao" (Danke, Kapitän). Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus.

Ronaldo hatte Anfang November nach 23 Jahren, 234 Länderspielen und 146 Toren seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Dem vorausgegangen war allerdings ein großes Zerwürfnis zwischen dem 41-Jährigen und Nationaltrainer Jorge Jesus.

Fußball: Portugals Nationalelf vor dem Spiel gegen Dänemark. Quelle: AFP

Größte Erfolge für Ronaldo waren im Nationalteam der EM-Titel 2016 sowie zwei Triumphe in der Nations League (2019 und 2025).

Die Nummer 7 im neuen Design

Zu seinen Ehren wurde auf den Trikots auch das Design der Nummer 7 geändert. "Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht", teilte der Verband FPF mit.

Offensichtlichste Änderung ist der Querstrich in der Ziffer 7. Dadurch soll offenbar sichergestellt werden, dass kein portugiesischer Spieler mehr das exakte Design des Rekordnationalspielers trägt.

Auswirkungen auch auf die DFB-Elf

Nach der deutlichen Niederlage der Portugiesen muss auch Deutschland weiter um den Klassenerhalt zittern: Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp, die am Montag in Berlin gegen den Erzrivalen Niederlande um das Viertelfinale spielt, kann weiter zu den beiden schlechtesten Gruppendritten gehören, die um ihre Ligazugehörigkeit in den Playoffs kämpfen müssen.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat derweil den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A geschafft. Das Team von Ralf Rangnick gewann 1:0 (0:0) gegen Irland. Sasa Kalajdzic (79.) erzielte den Treffer des Tages für die Österreicher, die mit elf Punkten nicht mehr von Platz eins der Gruppe B3 zu verdrängen sind. Auch Schweden machte durch das 3:2 (3:0) gegen Bosnien und Herzegowina den Aufstieg perfekt.

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