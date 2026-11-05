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ZDF-Mittagsmagazin

Ronaldo beendet Karriere im Nationalteam

Ronaldo beendet Karriere im Nationalteam

von Matthias Ludwig

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Christiano Ronaldo beim Spiel Norwegen gegen Portugal am 27.09.2026 in Oslo.

Superstar Cristiano Ronaldo (41) hat das Ende seiner Karriere in Portugals Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Seine Entscheidung teilte der Europameister von 2016.

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