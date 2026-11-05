Ronaldo beendet Karriere im Nationalteam
von Matthias Ludwig
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Superstar Cristiano Ronaldo (41) hat das Ende seiner Karriere in Portugals Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Seine Entscheidung teilte der Europameister von 2016.
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