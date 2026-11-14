Alexander Zverev lebt seit 25 Jahren mit der Krankheit Typ-1-Diabetes. Wie sich die Erkrankung im Spitzensport managen lässt und was dabei entscheidend ist.

Alexander Zverev lebt seit seiner Kindheit mit Typ-1-Diabetes. Auch während den Tennismatches muss er seinen Blutzuckerspiegel im Blick behalten. Quelle: IMAGO / Hasenkopf

Alexander Zverev ist einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt. Seit dem 2. November 2026 steht der 29-Jährige erstmals an der Spitze der Weltrangliste. Was lange verborgen blieb: Der Olympiasieger von Tokio lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes.

Erst 2022 machte Zverev seine Erkrankung öffentlich. Lange habe er sich dafür geschämt, erzählte der Tennisprofi später. Heute setzt sich die Nummer eins mit der Alexander Zverev Foundation für Kinder und Jugendliche mit Diabetes ein.

35 Jahre nach Boris Becker ist wieder ein deutscher Spieler die Nummer eins der Tennis-Welt. Alexander Zverev übernimmt nach seinem Sieg über Tallon Griekspoor die Spitze. 30.10.2026 | 2:20 min

Diabetes ist nicht gleich Diabetes

Anlässlich des Weltdiabetestag am 14. November rückt die Erkrankung in den Mittelpunkt. Nach Angaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft leben in Deutschland schätzungsweise 9,5 Millionen Menschen mit Typ-2- und rund 370.000 mit Typ-1-Diabetes.

Bei Typ-1-Diabetes greift das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse an. Betroffene müssen sich deshalb lebenslang Insulin zuführen. Die Erkrankung lässt sich weder verhindern noch heilen.

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Anders ist es bei Typ 2: Die Körperzellen reagieren hier zunehmend schlechter auf Insulin. Neben genetischen Faktoren spielen Bewegungsmangel und Übergewicht häufig eine Rolle. Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko deutlich senken.

Was Spitzensport mit Diabetes so anspruchsvoll macht

Alexander Zverev muss während eines Matches seinen Glukosewert im Blick behalten und Insulinversorgung, Belastung und Ernährung aufeinander abstimmen.

Moderne Sensoren helfen den Glukoseverlauf kontinuierlich zu überwachen. Ein geeigneter Zielbereich muss individuell mit dem behandelnden Diabetesteam abgestimmt, sollte aber im Normalfall in einem Korridor zwischen 120 und 180 mg/dl (6,7 bis 10,0 mmol/l) gehalten werden.

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Denn Sport beeinflusst den Blutzucker unmittelbar: Bei längeren Ausdauerbelastungen kann das Risiko einer Unterzuckerung steigen. Kurze und sehr intensive Belastungen können hingegen zu einem vorübergehenden Anstieg des Glukosewerts führen.

Auch nach dem Training wirkt die Belastung noch nach: Die Muskeln reagieren in einem Zeitraum von 12-24 Stunden empfindlicher auf Insulin. "Sport kann den Blutzucker senken, aber auch steigen lassen, je nachdem, was und wie intensiv man trainiert", erklärt Ernährungsexpertin Eva Maria Hund vom Deutschen Institut für Sporternährung.

Man spielt also nicht nur Tennis, sondern steuert nebenbei ständig den eigenen Stoffwechsel.“ „ Eva Maria Hund, Ernährungsexpertin Deutsches Institut für Sporternährung

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Gerade im Tennis ist das Blutzuckermanagement besonders anspruchsvoll. Intensive Ballwechsel wechseln sich mit kurzen Pausen ab, zudem können Matches mehrere Stunden dauern. Hinzu komme der mentale Wettkampfdruck, der über Stresshormone den Blutzucker vorübergehend ansteigen lassen könne.

Entscheidend ist deshalb das Zusammenspiel aus Bewegung, Kohlenhydrataufnahme und Insulinversorgung: "Im Grunde geht es darum, drei Dinge gut aufeinander abzustimmen: die Energiezufuhr, das Insulin und die körperliche Belastung", so die Ernährungswissenschaftlerin.

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Diabetes und Höchstleistung - wie passt das zusammen?

"Diabetes schränkt die körperliche Leistungsfähigkeit nicht zwangsläufig ein": Der Unterschied liege vielmehr im zusätzlichen Aufwand. Betroffene müssten ihre Therapie an wechselnde Belastungen aktiv anpassen. Mit guter Schulung, Erfahrung und moderner Technik lasse sich das jedoch gut bewältigen.

In anderen Sportarten gelingt ein solcher Aufwand ebenfalls: Gewichtheber Matthias Steiner holte trotz seiner Krankheit Olympiagold im Superschwergewicht in Peking. Der US-Amerikaner Gary Hall Jr. schwamm zu zehn olympischen Medaillen.

Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein zeigt, wie sich der Blutzucker durch die Ernährung ins Gleichgewicht bringen lässt. 22.11.2024 | 6:38 min

Wichtig ist auch die langfristige Blutzuckereinstellung. Denn ein über Jahre schlecht eingestellter Diabetes kann Folgeerkrankungen verursachen, die sich ebenfalls auf die sportliche Leistungsfähigkeit und die langfristige Lebensqualität auswirken können.

Dass Diabetes und sportliche Höchstleistungen dennoch vereinbar sind, zeigt die Karriere von Alexander Zverev.

Den Unterschied macht ein gutes Diabetesmanagement, und das kann man lernen.“ „ Eva Maria Hund, Ernährungsexpertin Deutsches Institut für Sporternährung

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