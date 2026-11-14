Die Niederländer haben im Kampf um den Gruppensieg einen wichtigen Sieg gefeiert. In Amsterdam ließ die Elftal überforderten Griechen keine Chance.

Die Niederlande haben sich mit einem 7:0 (5:0) gegen Griechenland für das Gruppenfinale in der Nations League gegen Deutschland am Montag in Berlin eingeschossen. In Amsterdam überrannte die Elftal die völlig überforderten Griechen bereits zur Pause.

Tijjani Reijnders glänzte mit einem Hattrick. Der ehemalige Profi vom AC Mailand machte nach der Führung von Crysencio Summerville (6. Minute) innerhalb von 21 Minuten (12., 18., 33.) bereits alles klar für die Niederländer. Jurrien Timber (40., 59.) durfte seine ersten Länderspieltore bejubeln, Donyell Malen (62.) setzte den Schlusspunkt.

Die Aufstellungen:

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van de Ven, J. Timber (75. Maatsen) - Veerman, Reijnders (63. Zechiël), F. de Jong (46. Koopmeiners) - Summerville (75. Lang), Malen, Gakpo (63. van Bommel). Trainer: Xavi Hernandez

Griechenland: Tsolakis - Rota, Mawropanos, Retsos, Tsimikas - Karetsas (65. Masouras), Triantis (73. Koutsoupias), Androutsos, Tsolis (73. Wagiannidis) - Pawlidis (65. Bakasetas), Ioannidis (65. Douwikas). Trainer: Ivan Jovanovic

Schiedsrichter: Rohit Saggi (Norwegen)

Kommentator: Simon Mertens