Mit einem knappen Sieg in Spanien hat England in der Nations League den Gruppensieg geholt. Für die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Gastgeber endete eine lange Serie.

Spanien hat nach 43 Partien mal wieder ein Fußball-Länderspiel verloren. In Madrid unterlag der Weltmeister in einer hochspannenden Begegnung mit 2:3 gegen England. 16.11.2026 | 2:59 min

Angeführt von Harry Kane hat England die beeindruckende Serie Spaniens beendet und dem Weltmeister die erste Niederlage nach 43 Spielen zugefügt. In Madrid gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel mit 3:2 (1:0) und qualifizierte sich als Gruppenerster für das Viertelfinale der Nations League.

Harry Kane bringt England in Spanien per Elfmeter in Führung. Quelle: dpa / Adam Davy/PA Wire/dpa

Spanien verlor zuletzt vor zweieinhalb Jahren

Kane verwandelte einen Foulelfmeter (45.), später erhöhten Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.). Nach einer Roten Karte gegen Elliot Anderson (63.) verwandelte Mikel Oyarzabal (65.) den fälligen Foulelfmeter. Nico Williams (75.) traf ebenfalls.

Nächster Meilenstein für Weltfußballer Harry Kane: Gegen Kroatien absolviert der Torjäger sein 126. Länderspiel für England. Der Siegtreffer zum 2:1 ist sein 92. Länderspieltor. 13.11.2026 | 2:57 min

Spanien hatte nach regulärer Spielzeit zuletzt im März 2024 gegen Kolumbien (0:1) verloren. Die Niederlage im Finale der Nations League 2025 gegen Portugal gab es im Elfmeterschießen - offiziell wird dieses Spiel als Unentschieden gewertet.

Quelle: ZDF

Kane bringt England verdient in Führung

Bereits beim turbulenten Hinspiel in London hatte England den Spaniern alles abverlangt, dort jedoch eine Führung verspielt. Kane vergab damals beim Spielstand von 2:1 einen Elfmeter, am Ende holten die Spanier noch ein 3:2.

England und Spanien lieferten sich beim Hinspiel im Londoner Wembley-Stadion ein Fünf-Tore-Spektakel. Erst holten die Engländer auf, dann drehten die Spanier die Begegnung zu ihren Gunsten. 27.09.2026 | 2:57 min

Beim Wiedersehen war England von Beginn an die aktivere Mannschaft, ging aber erst kurz vor der Pause in Führung. Nach einem starken Pass von Anderson wurde Kane im Strafraum von Pau Cubarsi gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Bayern-Star souverän.

Spanien drängt nach Rot für Anderson

Spaniens Trainer Luis de la Fuente brachte nach der Pause gleich drei neue Spieler, um mehr Kontrolle zu erlangen. Doch England blieb hartnäckig und eiskalt vor dem Tor. Konsa kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, Spaniens Defensive wirkte dabei orientierungslos. Dann legten Kane und Jude Bellingham White den nächsten Treffer auf.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg für Spanien in der Nations League. Beim 2:0-Erfolg in Tschechien profitiert der Weltmeister auch von einer 20-minütigen Überzahl und steht vorzeitig im Viertelfinale. 13.11.2026 | 2:59 min

Als Anderson vom Platz musste, kam bei den Spaniern nochmals Hoffnung auf. Tuchels Team brachte den Sieg aber dank des starken Torhüters James Trafford über die Zeit.

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Quelle: SID