Nations League: Gruppe 3:England beendet Spaniens Super-Serie und holt Gruppensieg
Mit einem knappen Sieg in Spanien hat England in der Nations League den Gruppensieg geholt. Für die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Gastgeber endete eine lange Serie.
Angeführt von Harry Kane hat England die beeindruckende Serie Spaniens beendet und dem Weltmeister die erste Niederlage nach 43 Spielen zugefügt. In Madrid gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel mit 3:2 (1:0) und qualifizierte sich als Gruppenerster für das Viertelfinale der Nations League.
Spanien verlor zuletzt vor zweieinhalb Jahren
Kane verwandelte einen Foulelfmeter (45.), später erhöhten Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.). Nach einer Roten Karte gegen Elliot Anderson (63.) verwandelte Mikel Oyarzabal (65.) den fälligen Foulelfmeter. Nico Williams (75.) traf ebenfalls.
Spanien hatte nach regulärer Spielzeit zuletzt im März 2024 gegen Kolumbien (0:1) verloren. Die Niederlage im Finale der Nations League 2025 gegen Portugal gab es im Elfmeterschießen - offiziell wird dieses Spiel als Unentschieden gewertet.
Kane bringt England verdient in Führung
Bereits beim turbulenten Hinspiel in London hatte England den Spaniern alles abverlangt, dort jedoch eine Führung verspielt. Kane vergab damals beim Spielstand von 2:1 einen Elfmeter, am Ende holten die Spanier noch ein 3:2.
Beim Wiedersehen war England von Beginn an die aktivere Mannschaft, ging aber erst kurz vor der Pause in Führung. Nach einem starken Pass von Anderson wurde Kane im Strafraum von Pau Cubarsi gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Bayern-Star souverän.
Spanien drängt nach Rot für Anderson
Spaniens Trainer Luis de la Fuente brachte nach der Pause gleich drei neue Spieler, um mehr Kontrolle zu erlangen. Doch England blieb hartnäckig und eiskalt vor dem Tor. Konsa kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, Spaniens Defensive wirkte dabei orientierungslos. Dann legten Kane und Jude Bellingham White den nächsten Treffer auf.
Als Anderson vom Platz musste, kam bei den Spaniern nochmals Hoffnung auf. Tuchels Team brachte den Sieg aber dank des starken Torhüters James Trafford über die Zeit.
Jetzt anmelden:Dein Newsletter zum SportAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren