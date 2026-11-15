Nations League: Klopp will gegen Niederländer weiterkommen

Die Vorfreude ist spürbar bei Jürgen Klopp und seiner Mannschaft: In der Nations League will die DFB-Elf mit einem Sieg gegen die Niederlande das Weiterkommen sichern.

Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin gibt Bundestrainer Jürgen Klopp die letzten Informationen vor der Partie. 15.11.2026 | 27:47 min

Gegen den Berliner Abendverkehr konnte Jürgen Klopp nicht gewinnen. Als der Bundestrainer mit ordentlicher Verspätung zu seinen Medienterminen im Olympiastadion endlich ankam, hatte er aber seine Kampfeslust schnell wiedergefunden. Ein Gruppenfinale um Wohl und Wehe in der Nations League - und das gegen die Niederlande. Da stellte der Bundestrainer alle Sensoren auf volle Schärfe.

Gegen die Niederlande im vollen Olympiastadion

"Ich habe das immer geliebt, gegen solche Mannschaften zu spielen. Mein Leben lang als Trainer. Wenn jemand gesagt hat, die spielen Fußball, dann ist bei mir sofort die Party losgegangen", sagte der Bundestrainer. Der brisante Showdown weckt seine Fußball-Instinkte. Ab und zu wolle man den Niederländern, die ja bekanntlich viel Fahrrad fahren, "den Stock in die Speichen halten", sagte Klopp.

Ein mit 71.000 Fans volles Olympiastadion erwartet die Nationalelf am Montag (20:45 Uhr/ARD). Es ist das 50. Länderspiel in der langen Historie gegen Oranje. All das macht nicht nur Klopp eine "Riesenlust" auf dieses Jahresfinale.

Ich hoffe, morgen können wir etwas an der Geschichte mitstricken. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

Viertelfinale oder Abstieg?

Doch es steht eine Menge auf dem Spiel. K.-o.-Runde, also Viertelfinale, im Kreis der besten Teams Europas? Oder ein fieses Abstiegszittern an der Schwelle zur Nations-League-Zweitklassigkeit? Der Grat ist noch schmal für Klopp im bislang mit Abstand wichtigsten Spiel seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere.

Die Niederlande kommen mit der 7:0-Drohung gegen Griechenland in die Hauptstadt. Jenes Griechenland, gegen das dem Klopp-Team in 180 Minuten kein Tor gelang. Doch Bangemachen ist nicht Klopps Ding. "Wir wollten diese Möglichkeit haben, jetzt wollen wir sie nutzen." An der weiterhin offenen Ausgangslage hat auch der überzeugende Auswärtssieg gegen ein fußballerisch limitiertes Serbien nichts geändert.

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min

Alle DFB-Kicker einsatzbereit

"Wir sind auf dem Weg, auch wieder top zu sein. Wichtig ist, dass wir unseren Weg in unserer Entwicklung weitergehen. Da wollen wir am Montag weitermachen", versprach Joshua Kimmich. Der Kapitän ist - wie alle anderen DFB-Akteure - einsatzbereit. Er war beim Abschlusstraining in Herzogenaurach nach einem in Belgrad erlittenen Schlag auf den Fuß dabei.

Die Fußball-Rivalität beider Länder ist so groß, dass nur der Gedanke an einen anhand der Tabellenkonstellation möglichen Nichtangriffspakt mit einem knappen deutschen Sieg, der beide auf Kosten der Griechen weiterbringen würde, absurd ist. "Jeder, der hier in der Kabine sitzt, glaubt an diesen Weg, dass wir erfolgreich sein können", sagte Stürmer Kai Havertz.

Bundestrainer Jürgen Klopp kann im Gruppenfinale der Nations League personell aus dem Vollen schöpfen. Für das Viertelfinale muss in Berlin ein Sieg gegen die Niederlande her. 15.11.2026 | 1:43 min

Keine Rechenspiele nötig

Große Rechnerei ist nicht notwendig. Bei einem Sieg ist das DFB-Team sicher weiter. Spielt man wie beim 1:1 beim Klopp-Debüt im Hinspiel wieder unentschieden, darf Griechenland gegen Serbien nicht punkten.

Grafik der Möglichkeiten für das Viertelfinale. Quelle: zdf

Unangenehm wird es bei einer Niederlage. Dann könnte Norwegen noch ein Stoppschild in den Erfolgsweg rammen. Gewinnen Erling Haaland und Co. gegen Dänemark, muss Deutschland als Gruppendritter in die Relegation.

Nach dem 3:1-Sieg in Serbien herrscht gute Stimmung beim DFB-Team. Im Interview bei Lili Engels: Bundestrainer Jürgen Klopp, Brajan Gruda, Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug. 14.11.2026 | 11:29 min

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa