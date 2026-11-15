Nations League: Klopp will gegen Niederländer weiterkommen

Showdown in der Nations League:Klopp will Niederländern "Stock in die Speichen halten"
Die Vorfreude ist spürbar bei Jürgen Klopp und seiner Mannschaft: In der Nations League will die DFB-Elf mit einem Sieg gegen die Niederlande das Weiterkommen sichern.
Gegen den Berliner Abendverkehr konnte Jürgen Klopp nicht gewinnen. Als der Bundestrainer mit ordentlicher Verspätung zu seinen Medienterminen im Olympiastadion endlich ankam, hatte er aber seine Kampfeslust schnell wiedergefunden. Ein Gruppenfinale um Wohl und Wehe in der Nations League - und das gegen die Niederlande. Da stellte der Bundestrainer alle Sensoren auf volle Schärfe.
Gegen die Niederlande im vollen Olympiastadion
"Ich habe das immer geliebt, gegen solche Mannschaften zu spielen. Mein Leben lang als Trainer. Wenn jemand gesagt hat, die spielen Fußball, dann ist bei mir sofort die Party losgegangen", sagte der Bundestrainer. Der brisante Showdown weckt seine Fußball-Instinkte. Ab und zu wolle man den Niederländern, die ja bekanntlich viel Fahrrad fahren, "den Stock in die Speichen halten", sagte Klopp.
Ein mit 71.000 Fans volles Olympiastadion erwartet die Nationalelf am Montag (20:45 Uhr/ARD). Es ist das 50. Länderspiel in der langen Historie gegen Oranje. All das macht nicht nur Klopp eine "Riesenlust" auf dieses Jahresfinale.
Viertelfinale oder Abstieg?
Doch es steht eine Menge auf dem Spiel. K.-o.-Runde, also Viertelfinale, im Kreis der besten Teams Europas? Oder ein fieses Abstiegszittern an der Schwelle zur Nations-League-Zweitklassigkeit? Der Grat ist noch schmal für Klopp im bislang mit Abstand wichtigsten Spiel seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere.
Die Niederlande kommen mit der 7:0-Drohung gegen Griechenland in die Hauptstadt. Jenes Griechenland, gegen das dem Klopp-Team in 180 Minuten kein Tor gelang. Doch Bangemachen ist nicht Klopps Ding. "Wir wollten diese Möglichkeit haben, jetzt wollen wir sie nutzen." An der weiterhin offenen Ausgangslage hat auch der überzeugende Auswärtssieg gegen ein fußballerisch limitiertes Serbien nichts geändert.
Alle DFB-Kicker einsatzbereit
"Wir sind auf dem Weg, auch wieder top zu sein. Wichtig ist, dass wir unseren Weg in unserer Entwicklung weitergehen. Da wollen wir am Montag weitermachen", versprach Joshua Kimmich. Der Kapitän ist - wie alle anderen DFB-Akteure - einsatzbereit. Er war beim Abschlusstraining in Herzogenaurach nach einem in Belgrad erlittenen Schlag auf den Fuß dabei.
Die Fußball-Rivalität beider Länder ist so groß, dass nur der Gedanke an einen anhand der Tabellenkonstellation möglichen Nichtangriffspakt mit einem knappen deutschen Sieg, der beide auf Kosten der Griechen weiterbringen würde, absurd ist. "Jeder, der hier in der Kabine sitzt, glaubt an diesen Weg, dass wir erfolgreich sein können", sagte Stürmer Kai Havertz.
Keine Rechenspiele nötig
Große Rechnerei ist nicht notwendig. Bei einem Sieg ist das DFB-Team sicher weiter. Spielt man wie beim 1:1 beim Klopp-Debüt im Hinspiel wieder unentschieden, darf Griechenland gegen Serbien nicht punkten.
Unangenehm wird es bei einer Niederlage. Dann könnte Norwegen noch ein Stoppschild in den Erfolgsweg rammen. Gewinnen Erling Haaland und Co. gegen Dänemark, muss Deutschland als Gruppendritter in die Relegation.
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