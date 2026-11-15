Nations League: Frankreich Gruppensieger:Belgien düpiert Italien und steht im Viertelfinale
Belgien hat mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Italien das Viertelfinale der Nations League erreicht. Der Gruppensieg ging an Frankreich, das die Türkei besiegte.
Nur drei Tage nach dem Statementsieg gegen Frankreich sind Italiens Fußballer in der Nations League zurück in der harten Realität. Die Squadra Azzurra verlor am letzten Spieltag der Gruppenphase mit 1:4 (1:3) bei Gastgeber Belgien und verpasste das Viertelfinale. Vor dem Duell in Brüssel hatten die Italiener noch Tabellenplatz eins belegt.
Der Gruppensieg ging an Frankreich, das gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) gewann.
Italien bricht nach Führung ein
Italien, das mit einer Heimniederlage gegen Belgien (0:2) in die Nations League gestartet war, kam durch Youngster Pio Esposito (11.) früh zur Führung - der 21-Jährige erzielte sein zehntes Tor im 15. Länderspieleinsatz. Doch das Spiel im Stadion Roi Baudouin kippte schnell. Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) trafen für Belgien, das auch deutlicher hätte gewinnen können. Esposito (90.+1) verschoss einen Handelfmeter in der Nachspielzeit.
Die Italiener (10 Punkte) fielen durch die Niederlage in der Gruppe eins der Liga A auf Rang drei hinter Frankreich (13) und Belgien (12) zurück. Am Donnerstag hatte das italienische Team von Trainer Roberto Mancini Frankreich in Mailand bezwungen (3:1) und für Aufbruchstimmung gesorgt, auch in den Gazzetten.
Frankreich nach Sieg gegen Türkei Gruppensieger
Frankreich erledigte seine Pflichtaufgabe gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) relativ glanzlos und gewann die Gruppe. Das Team von Trainer Zinédine Zidane profitierte zunächst von einem Eigentor von Emirhan Topçu (49.). In der Schlussphase traf Junior Kroupi (80.) erstmals für die Équipe Tricolore, bevor Abdülkerim Bardakci (90.) per Kopf verkürzte.
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