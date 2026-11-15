Belgien hat mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Italien das Viertelfinale der Nations League erreicht. Der Gruppensieg ging an Frankreich, das die Türkei besiegte.

Belgiens Fußball-Nationalteam hat Italien in die Schranken gewiesen und sich für die K.o.-Runde der Nations League qualifiziert. In Brüssel gewannen die "Roten Teufel" mit 4:1. 16.11.2026 | 2:58 min

Nur drei Tage nach dem Statementsieg gegen Frankreich sind Italiens Fußballer in der Nations League zurück in der harten Realität. Die Squadra Azzurra verlor am letzten Spieltag der Gruppenphase mit 1:4 (1:3) bei Gastgeber Belgien und verpasste das Viertelfinale. Vor dem Duell in Brüssel hatten die Italiener noch Tabellenplatz eins belegt.

Der Gruppensieg ging an Frankreich, das gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) gewann.

Die Türkei unterlag zuvor auch gegen Belgien: Trotz eines wunderbaren Freistoßtores verliert die Türkei das Debüt des neuen Nationaltrainers Sergen Yalcin. De Bruyne und De Ketelaere trafen für Belgien. 13.11.2026 | 2:59 min

Italien bricht nach Führung ein

Italien, das mit einer Heimniederlage gegen Belgien (0:2) in die Nations League gestartet war, kam durch Youngster Pio Esposito (11.) früh zur Führung - der 21-Jährige erzielte sein zehntes Tor im 15. Länderspieleinsatz. Doch das Spiel im Stadion Roi Baudouin kippte schnell. Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.), Jeremy Doku (26.) und Diego Moreira (80.) trafen für Belgien, das auch deutlicher hätte gewinnen können. Esposito (90.+1) verschoss einen Handelfmeter in der Nachspielzeit.

Italien fügte Frankreich die erste Niederlage unter Trainer Zidane zu und übernahm zwischenzeitlich die Tabellenführung in Gruppe eins. In Mailand schossen beide Esposito-Brüder einen Elfmeter. 13.11.2026 | 2:59 min

Die Italiener (10 Punkte) fielen durch die Niederlage in der Gruppe eins der Liga A auf Rang drei hinter Frankreich (13) und Belgien (12) zurück. Am Donnerstag hatte das italienische Team von Trainer Roberto Mancini Frankreich in Mailand bezwungen (3:1) und für Aufbruchstimmung gesorgt, auch in den Gazzetten.

Italien verpatzte den Neustart unter Trainer Roberto Mancini. Gegen Belgien zeigten die Azzurri eine mäßige Leistung und unterlagen dem Team um Kevin de Bruyne. 26.09.2026 | 2:59 min

Frankreich nach Sieg gegen Türkei Gruppensieger

Frankreich erledigte seine Pflichtaufgabe gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) relativ glanzlos und gewann die Gruppe. Das Team von Trainer Zinédine Zidane profitierte zunächst von einem Eigentor von Emirhan Topçu (49.). In der Schlussphase traf Junior Kroupi (80.) erstmals für die Équipe Tricolore, bevor Abdülkerim Bardakci (90.) per Kopf verkürzte.

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Quelle: SID