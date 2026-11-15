Tennis: Zverev startet mit souveränem Sieg in ATP Finals

Alexander Zverev ist perfekt in seine Titelmission bei den ATP Finals gestartet. Der Hamburger Tennisprofi bezwang im ersten Gruppenspiel den spanischen Youngster Rafael Joda.

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals einen perfekten Start erwischt Der Hamburger bezwang in seinem ersten Gruppenspiel in Turin den spanischen Youngster Rafael Jodar. 15.11.2026 | 0:45 min

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die ATP Finals gestartet. Der Weltranglisten-Erste gewann in Turin sein Auftaktmatch gegen den aufstrebenden Spanier Rafael Jodar mit 6:4, 6:4 und machte damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Konzentriert bis zum Schluss: Alexander Zverev im Spiel gegen den Spanier Rafael Jódar. Quelle: Luca Bruno / AP

Vor den Augen von Tennis-Legende und Zverev-Kritiker Boris Becker verwandelte Zverev nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball. Weitere Gruppengegner sind der Franzose Arthur Fils und der US-Amerikaner Ben Shelton, den Zverev zuletzt im Finale der US Open bezwingen konnte. Carlos Alcaraz spielt in der anderen Gruppe, ein Duell mit Spaniens Tennis-Ass ist frühestens im Halbfinale möglich.

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ATP-Krone soll Zverevs Super-Jahr veredeln

Beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison geht es um den inoffiziellen WM-Titel. Zverev will in Turin sein Erfolgsjahr nach den zwei Grand-Slam-Siegen in New York und Paris sowie der Eroberung der Nummer eins krönen und seine Kritiker zum Verstummen bringen. Er kann der Tenniswelt zeigen, dass er zurecht ganz oben steht - bei einem Scheitern wird die Debatte aber erst recht Fahrt aufnehmen.

Es war nicht alles perfekt und ich kann sicher auch noch etwas verbessern, aber ich bin glücklich, dass ich so gut gestartet bin. Ich freue mich, auf eine gute Woche hier auf diesem Platz. „ Alexander Zverev

Es "nerve" ihn, dass er sich "so oft rechtfertigen" müsse wie wohl kein Weltranglistenerster zuvor, beklagte sich Zverev jüngst nach seinem frühen Aus beim Masters in Paris. Für ihn selbst sei klar: "Ich habe es verdient, dort zu sein, wo ich bin." Klar ist: Die ATP-Krone würde sein Traumjahr veredeln.

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Jodar spielt zu nervös

Gegen Jodar zeigte Zverev eine souveräne Leistung. Zum 4:3 schaffte der 29-Jährige im ersten Durchgang das entscheidende Break. Beim Stand von 5:4 musste Zverev noch einmal zwei Breakbälle abwehren, dann holte er sich nach 40 Minuten den ersten Durchgang. Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev ein schnelles Break. Zum 2:1 nahm er dem 20 Jahre alten Spanier erneut den Aufschlag ab.

Jodar, der in diesem Jahr eine tolle Entwicklung genommen hat und erstmals bei den ATP Finals dabei ist, war die Nervosität deutlich anzumerken. Der Spanier machte ein paar Fehler zu viel, was Zverev zu nutzen wusste.

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Quelle: dpa, SID