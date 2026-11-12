Turnier in Turin:ATP Finals: Zverev mit Losglück zum Saisonabschluss
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Alexander Zverev hat bei den ATP Finals eine spannende Auslosung erwischt. Der Weltranglistenerste trifft zunächst auf drei Gegner, gegen die er eine positive Bilanz hat.
Tennisstar Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals auf einen seiner Lieblingsgegner. Der Weltranglistenerste bekam für die Gruppenphase des Prestigeturniers Ben Shelton zugelost. Gegen den US-Amerikaner weist Zverev eine 6:0-Bilanz aus, zuletzt konnte er Shelton im Finale der US Open in vier Sätzen besiegen.
Weitere Gegner des 29 Jahre alten Hamburgers in der John McEnroe Gruppe sind die beiden Turnier-Debütanten Arthur Fils aus Frankreich und Rafael Jodar aus Spanien. Auch gegen Fils und Jodar hat Zverev bislang eine positive Bilanz.
Zverev peilt dritten Erfolg an
Zverev peilt in der Inalpi Arena nach 2018 und 2021 seinen dritten Triumph beim ATP-Abschlussevent der acht besten Spieler der Saison an. Es wäre nach seinen zwei Grand-Slam-Turniersiegen bei den French Open und US Open sowie der Eroberung der Weltranglistenposition eins die Krönung seines Erfolgsjahres.
Vorjahresfinalist Carlos Alcaraz trifft in der Ivan Lendl Gruppe auf den Russen Daniil Medwedew, den Italiener Flavio Cobolli und Frances Tiafoe aus den USA. Der 23-jährige Alcaraz war wegen einer Handgelenksverletzung monatelang ausgefallen, hatte aber bei seinen jüngsten Turniersiegen in Wien und Paris wieder seine Extraklasse bewiesen.
Die beiden Besten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, wobei die Gruppensieger jeweils auf den Zweitplatzierten treffen. Das Gesamtpreisgeld beträgt umgerechnet rund 14,2 Millionen Euro. Zverev und Alcaraz sind die großen Titelfavoriten in diesem Jahr. Der italienische Vorjahressieger Jannik Sinner hat wegen anhaltender Kniebeschwerden seine Saison vorzeitig beendet und damit auch Zverevs Sprung an die Weltranglistenposition eins ermöglicht.
Doppel: Krawietz/Pütz letztmals zusammen dabei
Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz tritt in der Vorrunde gegen Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos und Simone Bolelli/Andrea Vavassori an.
Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nach vier gemeinsamen Jahren nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Pütz will seine aktive Karriere beenden und Krawietz künftig mit dem Kroaten Mate Pavic auf Titeljagd gehen.
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF u.a. in dem Beitrag "Zverev ist die neue Nummer eins im Tennis" am 30.10.2026 um 16:27 Uhr.
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