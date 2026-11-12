  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Basketball: DBB-Frauen verpatzen Auftakt in EM-Qualifikation

Nach dem Basketball-WM-Hype:DBB-Frauen verpatzen Auftakt in EM-Qualifikation

|

Im ersten Spiel nach der Heim-WM ist bei der deutschen Mannschaft der Wurm drin. Zu viele Fehler verhindern zum Auftakt der EM-Qualifikation ein besseres Ergebnis gegen Ungarn.

Basketball

Das deutsche Basketball-Team der Frauen hat seinen EM-Quali-Auftakt verpatzt und mit 64:70 gegen Ungarn verloren. Nach ausgeglichener Anfangsphase waren die Ungarinnen einfach zu stark.

12.11.2026 | 1:12 min

Bitterer Dämpfer nach dem WM-Hype: Deutschlands Basketballerinnen sind mit einer schmerzhaften Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange verlor ihr erstes Spiel nach der rauschhaften Heim-Weltmeisterschaft gegen Ungarn mit 64:70 (33:41) und konnte die großen Erwartungen nicht erfüllen.

Schwache Wurfausbeute des deutschen Teams

59 Tage nach dem vierten Platz in Berlin agierten Leonie Fiebich, mit 19 Punkten noch deutsche Topscorerin, und ihre Mitspielerinnen im Duell mit dem WM-Viertelfinalisten zu fehlerhaft. Vor allem offensiv ging vor 2.892 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Hamburger Inselparkarena zu wenig. Während Ungarn eine solide Leistung genügte, verzweifelte das DBB-Team an seiner schwachen Wurfausbeute.

Nach dem misslungenen Auftakt gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner geht es für die DBB-Frauen am Samstag in Dänemark weiter, anschließend wartet am Dienstag ein weiteres Auswärtsspiel in Portugal. Die Rückspiele der Vierergruppe, aus der sich die beiden Bestplatzierten ein EM-Ticket sichern, finden im Februar statt.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich

Leonie Fiebich kämpfte mit der Enttäuschung, aber feierte die Stimmung bei der Heim-WM. Bundestrainer Lange betonte die starke Entwicklung seines Teams.

13.09.2026 | 4:17 min

Die Endrunde steigt im kommenden Sommer in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027). Während Stars wie die Schwestern Nyara und Satou Sabally sowie Kapitänin Marie Gülich verletzungsbedingt passen mussten, schnürten am Mittwochabend immerhin noch sieben WM-Fahrerinnen ihre Schuhe. Dennoch lief es nicht rund.

"Macherinnen - die neue Ära im Basketball": Montage: Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Satou Sabally, Marie Gülich und Leonie Fiebich befinden sich im Mittelpunkt einer Basketball-Halle. Vor ihnen sind weitere Spielerinnen schemenhaft in der Bewegung dargestellt. Im Vordergrund liegt der Sendungstitel in weißer Schrift.

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern.

28.08.2026 | 58:32 min
ZDFsportstudio Update

ZDFsportstudio Newsletter:Dein Newsletter zum Sport

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 12.11.2026 ab 05:30 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Sport-Nachrichten