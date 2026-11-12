Basketball: DBB-Frauen verpatzen Auftakt in EM-Qualifikation

Nach dem Basketball-WM-Hype:DBB-Frauen verpatzen Auftakt in EM-Qualifikation
Im ersten Spiel nach der Heim-WM ist bei der deutschen Mannschaft der Wurm drin. Zu viele Fehler verhindern zum Auftakt der EM-Qualifikation ein besseres Ergebnis gegen Ungarn.
Bitterer Dämpfer nach dem WM-Hype: Deutschlands Basketballerinnen sind mit einer schmerzhaften Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange verlor ihr erstes Spiel nach der rauschhaften Heim-Weltmeisterschaft gegen Ungarn mit 64:70 (33:41) und konnte die großen Erwartungen nicht erfüllen.
Schwache Wurfausbeute des deutschen Teams
59 Tage nach dem vierten Platz in Berlin agierten Leonie Fiebich, mit 19 Punkten noch deutsche Topscorerin, und ihre Mitspielerinnen im Duell mit dem WM-Viertelfinalisten zu fehlerhaft. Vor allem offensiv ging vor 2.892 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Hamburger Inselparkarena zu wenig. Während Ungarn eine solide Leistung genügte, verzweifelte das DBB-Team an seiner schwachen Wurfausbeute.
Nach dem misslungenen Auftakt gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner geht es für die DBB-Frauen am Samstag in Dänemark weiter, anschließend wartet am Dienstag ein weiteres Auswärtsspiel in Portugal. Die Rückspiele der Vierergruppe, aus der sich die beiden Bestplatzierten ein EM-Ticket sichern, finden im Februar statt.
Die Endrunde steigt im kommenden Sommer in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027). Während Stars wie die Schwestern Nyara und Satou Sabally sowie Kapitänin Marie Gülich verletzungsbedingt passen mussten, schnürten am Mittwochabend immerhin noch sieben WM-Fahrerinnen ihre Schuhe. Dennoch lief es nicht rund.
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