Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen: Weltmeister mit Geldsorgen

Deutschland ist amtierender Fußball-Weltmeister. Nur weiß davon kaum jemand. Für die Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen könnte die mangelnde Wahrnehmung zum Problem werden.

Im nächsten Jahr will die Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen wieder Fußball-Weltmeister werden - zum dritten Mal. Doch es fehlt an Förderung. 11.11.2026 | 2:13 min

Es ist ein Problem, das Jürgen Klopp und seine Mannschaft nicht kennen - vor dem nächsten Auswärts-Länderspiel zu überlegen, ob man sich Anreise und Unterkunft überhaupt leisten kann.

Für die Sportler des WM-Teams der Kleinwüchsigen ist es Alltag. Im Gegensatz zu Weltmeister-Mannschaften des DFB gab es für die Kleinwüchsigen nach dem WM-Triumph 2023 keine Siegesparade durch Berlin, keine Angebote als Fernsehexperte, keine Buchverträge. Es wartete nur der Alltag - und der hält für kleinwüchsige Sportler vor allem eine Förderlücke bereit.

Organisierter Sport für kleinwüchsige Menschen

Lange Zeit war der Sport für kleinwüchsige Menschen im klassischen Breitensport kaum verankert. In Regelsportvereinen stießen sie schnell an Grenzen.

Mehr über Kleinwüchsigkeit In Deutschland leben etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen mit über 650 verschiedenen Kleinwuchsformen. Wer als Erwachsener nicht größer als 150 cm groß wird, gilt als kleinwüchsig.



Der Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien (BKMF) e.V. berät Betroffene in allen Lebenslagen, organisiert Veranstaltungen und setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein. Das Crowdfunding kann hier unterstützt werden.

Die sportliche Heimat finden viele Athleten deshalb vor allem im Deutschen Kleinwuchssport, einem Arbeitskreis im Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e.V. - hier ist auch das WM-Team angesiedelt. Neben Fußball werden hier auch Badminton, Boccia, Volleyball oder Tischtennis zusammen trainiert.

Für größere Events bedarf es aufwendiger Gegenfinanzierung

Das Internationale Paralympische Komitee lässt Kleinwuchs im Wesentlichen aber nur in wenigen Sportarten zu: Para Powerlifting, Badminton, Schwimmen, Leichtathletik, Tischtennis und Dressur. Der fehlende paralympische Status allein schließt Bundesförderung aber nicht aus. Für Kleinwuchsfußball müssen die konkreten Fördervoraussetzungen und Verbandsstrukturen geprüft werden.

Speer-Weltmeister, Paralympics-Teilnehmer, Social-Media-Star: Mathias Mester ist 40 geworden. Bei einem Besuch in seiner Heimat hat der Sportler einen Einblick in sein Leben gewährt. 03.11.2026 | 6:57 min

Größere Events wie Trainingslager oder die Ausrichtung der World Dwarf Games in Köln 2023, bei denen sich die Deutschen den WM-Titel erneut sichern konnten, müssen aufwendig über private Förderorganisationen wie die Aktion Mensch oder Sponsoring gegenfinanziert werden.

Athleten müssen für anfallende Kosten selbst sparen

Für internationale Höhepunkte wie die anstehenden World Dwarf Games 2027 in Australien müssen die Athleten Transportkosten, Hotelaufenthalte, Startgebühren und Spezialausrüstung privat ansparen. Der Bundesverband Kleinwüchsige Menschen hat deshalb ein Crowdfunding gestartet, um den Athletinnen und Athleten finanziell unter die Arme zu greifen.

Die Kosten sind hoch: Pro Sportler sind nach den veröffentlichten Verbandsangaben gut 6.000 Euro nötig. Zusätzlich zu den Sportlern kommen Trainer, Betreuer und Begleitpersonen. Und nicht nur die Fußballer sind bei den Games dabei: Nach Angaben des DKS-Leiters ist das Ziel, mit 50 Sportlerinnen und Sportlern anzutreten. Die Spendenkampagne "Fit für 2027 - Mission Titelverteidigung" kann deshalb jede Unterstützung gebrauchen.

Wovon hängt es ab, in welcher Startklasse paralympische Athletinnen und Athleten starten? Entscheidend ist die sogenannte Klassifizierung. 06.03.2026 | 0:59 min

World Dwarf Games bedeuten mehr als Bewegung

Vielleicht finden sich aber auch noch staatliche Stellen, nationale Sportverbände oder Sponsoren, die Förderrichtlinien außen vor lassen. Denn die World Dwarf Games bedeuten für Kleinwüchsige mehr als Bewegung. Die Weltspiele bringen hunderte Athleten aus Dutzenden Nationen zusammen, bieten dem Breitensport eine globale Bühne und machen Spitzensport auf Augenhöhe möglich.

Plötzlich zu erkennen, mit seinem Kleinwuchs nicht alleine auf der Welt zu sein, kann vor allem für viele junge Athletinnen und Athleten eine enorme Steigerung des Selbstbewusstseins bedeuten. Und diese Erfahrung kann wichtiger sein als jeder Medaillengewinn.