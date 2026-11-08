Warum Größe nicht alles ist:Mathias Mester: Vom Sport- zum Social-Media-Star
Nach seiner Karriere als Para-Leichtathlet nutzt Mathias Mester Social Media, um mit Humor über Kleinwüchsigkeit aufzuklären. Mit großem Erfolg. Jetzt will er Golfprofi werden.
Mathias Mester ist kleinwüchsig. Er war mehrfacher Welt- und Europameister im Kugelstoßen, Speerwurf und Diskuswerfen. Er gewann 2008 eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen in Peking.
Er hat mehr als 250.000 Follower auf Instagram und fast 800.000 Abonnenten auf YouTube. Er hat ein Buch geschrieben, engagiert sich für Inklusionsprojekte. Neuerdings steht er auch auf dem Golfplatz. Vielfältigkeit ist ihm wichtig und das Suchen und Finden von neuen Herausforderungen.
Mathias Mester wurde statt Fußballer erfolgreicher Para-Leichtathlet
Eigentlich wollte Mathias Mester Fußballer werden, dann wurde er zu einem Leichtathletik-Probetraining eingeladen und entdeckte sein Talent fürs Kugelstoßen, Diskuswerfen und den Speerwurf.
16 Jahre lang zählte er zu den besten deutschen Athleten der Para-Leichtathletik. Sieben Weltmeistertitel, vier Europameistertitel und eine paralympische Silbermedaille. 2021 beendete er seine aktive Sportkarriere aus gesundheitlichen Gründen und orientierte sich neu.
Seiner Kleinwüchsigkeit begegnet er mit Humor und Selbstironie
Jedes Ende birgt einen Neuanfang, das gilt auch für Mathias Mester. Nach seiner aktiven Zeit als Leistungssportler widmete sich der 40-Jährige anderen Dingen. Ein wichtiges Thema ist für ihn beispielsweise seine Kleinwüchsigkeit.
Er hat ein Buch geschrieben, hält Vorträge und ist viel auf Social Media tätig. Statt sich über Witze über seine Größe zu ärgern, reagiert er mit Humor und Selbstironie auf Ängste und Barrieren.
Mathias Mester hat aus seiner Kleinwüchsigkeit eine Bühne gemacht. Mit Erfolg: Bei Instagram folgt ihm mehr als eine Viertelmillion Menschen, auf YouTube hat er sogar mehr als eine halbe Million Abonnenten. Er nutzt seine Reichweite auf Social Media für Aufklärungsarbeit über Kleinwüchsigkeit.
Immer auf der Suche nach etwas Neuem
Wenn Mathias Mester mal keine lustigen Videos auf Social Media postet oder sich für Inklusionsprojekte wie barrierefreie Spielplätze einsetzt, dann steht er neuerdings auch gerne auf dem Golfplatz.
Die neue Sportart hat es ihm angetan, und weil er nach eigenen Angaben sehr ehrgeizig sei, packe es ihn so langsam wieder. Bei den deutschen Meisterschaften im Para-Golf hat er eine Bronzemedaille gewonnen. Doch Mester will mehr. Sein Motto lautet:
Ziel sei eine paralympische Goldmedaille, sagt Mathias Mester. Er traue sich das zu und habe das Feuer und er habe ja noch ein paar Jahre vor sich. Sobald der Golfsport also paralympisch wird, will Mathias Mester sportlich noch einmal richtig durchstarten.
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