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Para-Sportler Mathias Mester: Ein Mann mit vielen Talenten

Warum Größe nicht alles ist:Mathias Mester: Vom Sport- zum Social-Media-Star

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Nach seiner Karriere als Para-Leichtathlet nutzt Mathias Mester Social Media, um mit Humor über Kleinwüchsigkeit aufzuklären. Mit großem Erfolg. Jetzt will er Golfprofi werden.

Das Bild zeigt Sportler Mathias Mester, der Schafe füttert.

Speer-Weltmeister, Paralympics-Teilnehmer, Social-Media-Star: Mathias Mester ist 40 geworden. Bei einem Besuch in seiner Heimat hat der Sportler einen Einblick in sein Leben gewährt.

03.11.2026 | 6:57 min

Mathias Mester ist kleinwüchsig. Er war mehrfacher Welt- und Europameister im Kugelstoßen, Speerwurf und Diskuswerfen. Er gewann 2008 eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen in Peking.

Er hat mehr als 250.000 Follower auf Instagram und fast 800.000 Abonnenten auf YouTube. Er hat ein Buch geschrieben, engagiert sich für Inklusionsprojekte. Neuerdings steht er auch auf dem Golfplatz. Vielfältigkeit ist ihm wichtig und das Suchen und Finden von neuen Herausforderungen.

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Mathias Mester wurde statt Fußballer erfolgreicher Para-Leichtathlet

Eigentlich wollte Mathias Mester Fußballer werden, dann wurde er zu einem Leichtathletik-Probetraining eingeladen und entdeckte sein Talent fürs Kugelstoßen, Diskuswerfen und den Speerwurf.

16 Jahre lang zählte er zu den besten deutschen Athleten der Para-Leichtathletik. Sieben Weltmeistertitel, vier Europameistertitel und eine paralympische Silbermedaille. 2021 beendete er seine aktive Sportkarriere aus gesundheitlichen Gründen und orientierte sich neu.

Das ist toll, dass man da so vielfältig aufgestellt ist und immer wieder etwas Neues erleben darf.

Mathias Mester, Leichtathlet

ZDF Logo

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Seiner Kleinwüchsigkeit begegnet er mit Humor und Selbstironie

Jedes Ende birgt einen Neuanfang, das gilt auch für Mathias Mester. Nach seiner aktiven Zeit als Leistungssportler widmete sich der 40-Jährige anderen Dingen. Ein wichtiges Thema ist für ihn beispielsweise seine Kleinwüchsigkeit.

Er hat ein Buch geschrieben, hält Vorträge und ist viel auf Social Media tätig. Statt sich über Witze über seine Größe zu ärgern, reagiert er mit Humor und Selbstironie auf Ängste und Barrieren.

Ich glaube, das ist damals aus so einer Art Selbstschutz entstanden.

Mathias Mester, Social-Media-Star

Mathias Mester hat aus seiner Kleinwüchsigkeit eine Bühne gemacht. Mit Erfolg: Bei Instagram folgt ihm mehr als eine Viertelmillion Menschen, auf YouTube hat er sogar mehr als eine halbe Million Abonnenten. Er nutzt seine Reichweite auf Social Media für Aufklärungsarbeit über Kleinwüchsigkeit.

Alhassane Baldé sitzt in seinem Elektrorollstuhl auf einer gepflasterten Straße und blickt in die Kamera. Er trägt ein dunkles T-Shirt, eine helle Hose und helle Schuhe. Seine Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln. Im Hintergrund sind historische Gebäude mit Sandsteinfassaden, Bäume und weitere Elemente der Altstadt zu erkennen. Die Aufnahme entstand bei Tageslicht.

Als Kind kam Alhassane Baldé aus Guinea nach Deutschland. Heute ist der frühere Paralympics-Sportler Berater, Unternehmer und Inklusionsbotschafter für Vielfalt und Teilhabe.

28.07.2026 | 15:08 min

Immer auf der Suche nach etwas Neuem

Wenn Mathias Mester mal keine lustigen Videos auf Social Media postet oder sich für Inklusionsprojekte wie barrierefreie Spielplätze einsetzt, dann steht er neuerdings auch gerne auf dem Golfplatz.

Die neue Sportart hat es ihm angetan, und weil er nach eigenen Angaben sehr ehrgeizig sei, packe es ihn so langsam wieder. Bei den deutschen Meisterschaften im Para-Golf hat er eine Bronzemedaille gewonnen. Doch Mester will mehr. Sein Motto lautet:

Ich trete nicht an, um Zweiter zu werden, sondern wenn, dann Vollgas. Und das habe ich auch jetzt vor.

Mathias Mester, Sportler

Ziel sei eine paralympische Goldmedaille, sagt Mathias Mester. Er traue sich das zu und habe das Feuer und er habe ja noch ein paar Jahre vor sich. Sobald der Golfsport also paralympisch wird, will Mathias Mester sportlich noch einmal richtig durchstarten.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in dem Beitrag "Mathias Mester: Daheim beim Weltmeister." am 03.11.2026 um 17:10 Uhr.

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