Erfolgreiches Model zu den Wechseljahren:Heidi Klum findet es "okay, älter zu werden"
Heidi Klum, international erfolgreiches Model und Welt-Star, steht für viele für ewig junge Schönheit. Mit 53 Jahren spricht sie offen über Älterwerden und Wechseljahre.
Seit über 30 Jahren ist Heidi Klum im Modelbusiness. Bei "Germany's Next Topmodel“ zeigt sie Frauen und Männern, worauf es auf dem Laufsteg ankommt.
Sie selbst ist mittlerweile 53 Jahre alt und merkt, was sich verändert. Sie sei "früher immer eine Frostbeule gewesen", erzählt Klum dem ZDF. Aber jetzt sei es doch so:
Heidi Klum spricht über die Wechseljahre
Sie bemerke auch, dass sich ihr Schlaf verändere: Nachts könne sie nicht mehr gut schlafen.
Klum: Auch ältere Menschen müssen gesehen werden
Sich gut zu fühlen und anderen zu zeigen, dass Erfolg noch immer möglich ist – das ist Heidi Klum wichtig.
Was ist das Geheimnis von Heidi Klums großem Erfolg, ihrer Ausstrahlung und ihrer guten Laune? Sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken zu machen und das momentane Leben zu genießen, wie es ist.
Heidi Klum will sich einfach gut fühlen
Klum sagt, sie wolle sich "gut fühlen. Und wenn das jetzt ein kurzer Rock ist mit einer Strumpfhose oder ich ein 'Smoky Eye' und tolle Haare haben will, dann ist es nicht, um jünger auszusehen".
Dieser Beitrag wurde erstmals bereits am 4. November 2026 veröffentlicht.
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