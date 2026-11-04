Dirigent Herbert Blomstedt mit 99 Jahren gestorben

Sein Name wird in einem Atemzug mit den Großen seiner Zunft genannnt: Kurt Masur, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein. Nun ist Dirigent Herbert Blomstedt 99-jährig gestorben.

"Mit seinem strahlenden Lächeln brachte Herbert Blomstedt Wärme in jedes Konzert", teilte der NDR mit. Quelle: Imago / SKATA

Die Musikwelt trauert um einen weltberühmten Dirigenten: Herbert Blomstedt ist am Mittwoch im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte das Gewandhaus in Leipzig mit. Laut Berichten seiner Agentur starb er zu Hause in Göteborg im Kreis seiner Familie.

Gewandhaus: "Stets ein Dienst an der Musik"

Das Gewandhaus und der NDR würdigten Blomstedt. "Seine Konzerte waren nie Selbstdarstellung, sondern stets ein Dienst an der Musik", schrieb das Gewandhaus am Mittwochabend. Das Gewandhausorchester verliere "einen außergewöhnlichen Musiker und einen Menschen von seltener Bescheidenheit, Integrität und Güte".

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Blomstedt prägte Orchester in Europa und den USA: Er leitete die Staatskapelle Dresden, das Gewandhausorchester Leipzig und das NDR-Sinfonieorchester als Chefdirigent, zehn Jahre lang auch die San Francisco Symphony. Als Gastdirigent war er unter anderem in Boston, Chicago und Los Angeles gefragt.

Blomstedt folgte in Leipzig auf Masur

Bis ins hohe Alter wagte sich der Grandseigneur an frische Interpretationen. Von 1998 bis 2005 stand Blomstedt als Gewandhauskapellmeister an der Spitze des Leipziger Orchesters. Er folgte auf Kurt Masur und blieb dem Gewandhaus danach als Ehrendirigent verbunden.

Blomstedt wurde 1927 als Sohn schwedischer Eltern, eines Predigers und einer Pianistin, in den USA geboren. Von seiner Mutter erhielt er ersten Musikunterricht. Als Kind wäre er am liebsten Lokführer geworden. Dann entschied er sich für die Musik, studierte in Stockholm Geige, später auch Dirigieren unter anderem bei Leonard Bernstein.

Für sein Wirken erhielt Blomstedt zahlreiche Ehrungen. Die Stadt Leipzig verlieh ihm 2017 ihre Ehrenmedaille, 2022 wurde er mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Quelle: dpa, kna