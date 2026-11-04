Heidi Klum, international erfolgreiches Model und Welt-Star, steht für viele für ewig junge Schönheit. Mit 53 Jahren spricht sie offen über Älterwerden und Wechseljahre.

Heidi Klum findet es "okay, älter zu werden"

Im ZDF-Interview spricht Heidi Klum über das Älterwerden. Ganz ungezwungen thematisiert sie auch ihre Wechseljahre. 27.10.2026 | 3:16 min

Seit über 30 Jahren ist Heidi Klum im Modelbusiness. Bei "Germany's Next Topmodel“ zeigt sie Frauen und Männern, worauf es auf dem Laufsteg ankommt.

Sie selbst ist mittlerweile 53 Jahre alt und merkt, was sich verändert. Sie sei "früher immer eine Frostbeule gewesen", erzählt Klum dem ZDF. Aber jetzt sei es doch so:

Egal, wo ich hinkomme: Mir ist es immer zu heiß. „ Heidi Klum

Heidi Klum spricht über die Wechseljahre

Sie bemerke auch, dass sich ihr Schlaf verändere: Nachts könne sie nicht mehr gut schlafen.

Ich habe dann immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich vom vielen Reisen, Jetlag. Aber nee, das sind die Wechseljahre. „ Heidi Klum

Zwischen 45 und 55 beginnt für viele Frauen der hormonelle Wandel. Was passiert in dieser Zeit im Körper, welche Symptome können auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten helfen? 28.10.2025 | 4:55 min

Klum: Auch ältere Menschen müssen gesehen werden

Sich gut zu fühlen und anderen zu zeigen, dass Erfolg noch immer möglich ist – das ist Heidi Klum wichtig.

Ich glaube, das setzt auch ein gutes Zeichen für die älteren Menschen draußen, dass nicht immer nur junge Menschen gesehen werden. „ Heidi Klum

Was ist das Geheimnis von Heidi Klums großem Erfolg, ihrer Ausstrahlung und ihrer guten Laune? Sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken zu machen und das momentane Leben zu genießen, wie es ist.

Ich finde es okay, älter zu werden. „ Heidi Klum

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Heidi Klum will sich einfach gut fühlen

Klum sagt, sie wolle sich "gut fühlen. Und wenn das jetzt ein kurzer Rock ist mit einer Strumpfhose oder ich ein 'Smoky Eye' und tolle Haare haben will, dann ist es nicht, um jünger auszusehen".

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