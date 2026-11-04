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Heidi Klum zum Älterwerden und den Wechseljahren

Erfolgreiches Model zu den Wechseljahren:Heidi Klum findet es "okay, älter zu werden"

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Heidi Klum, international erfolgreiches Model und Welt-Star, steht für viele für ewig junge Schönheit. Mit 53 Jahren spricht sie offen über Älterwerden und Wechseljahre.

Paris Fashion Week: Promis bei der LOreal Modenschau Express Your Worth - Heidi Klum auf dem Laufsteg

Im ZDF-Interview spricht Heidi Klum über das Älterwerden. Ganz ungezwungen thematisiert sie auch ihre Wechseljahre.

27.10.2026 | 3:16 min

Seit über 30 Jahren ist Heidi Klum im Modelbusiness. Bei "Germany's Next Topmodel“ zeigt sie Frauen und Männern, worauf es auf dem Laufsteg ankommt.

Sie selbst ist mittlerweile 53 Jahre alt und merkt, was sich verändert. Sie sei "früher immer eine Frostbeule gewesen", erzählt Klum dem ZDF. Aber jetzt sei es doch so:

Egal, wo ich hinkomme: Mir ist es immer zu heiß.

Heidi Klum

Heidi Klum spricht über die Wechseljahre

Sie bemerke auch, dass sich ihr Schlaf verändere: Nachts könne sie nicht mehr gut schlafen.

Ich habe dann immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich vom vielen Reisen, Jetlag. Aber nee, das sind die Wechseljahre.

Heidi Klum

Graphik: Frau im Bikini dargestellt, unter ihr lodert Feuer.

Zwischen 45 und 55 beginnt für viele Frauen der hormonelle Wandel. Was passiert in dieser Zeit im Körper, welche Symptome können auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten helfen?

28.10.2025 | 4:55 min

Klum: Auch ältere Menschen müssen gesehen werden

Sich gut zu fühlen und anderen zu zeigen, dass Erfolg noch immer möglich ist – das ist Heidi Klum wichtig.

Ich glaube, das setzt auch ein gutes Zeichen für die älteren Menschen draußen, dass nicht immer nur junge Menschen gesehen werden.

Heidi Klum

Was ist das Geheimnis von Heidi Klums großem Erfolg, ihrer Ausstrahlung und ihrer guten Laune? Sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken zu machen und das momentane Leben zu genießen, wie es ist.

Ich finde es okay, älter zu werden.

Heidi Klum

Heidi Klum im Halloween-Kostüm

Heidi Klum ist die "Halloween-Queen". Die 53-Jährige hat sich dieses Jahr als ihre eigene Hand verkleidet. Zur Party in New York waren 500 Gäste geladen. Einer gruseliger als der andere.

02.11.2026 | 1:07 min

Heidi Klum will sich einfach gut fühlen

Klum sagt, sie wolle sich "gut fühlen. Und wenn das jetzt ein kurzer Rock ist mit einer Strumpfhose oder ich ein 'Smoky Eye' und tolle Haare haben will, dann ist es nicht, um jünger auszusehen".

Lou Samuel und Heidi Klum posieren bei ihrer Ankunft zur BoF 500 Gala für die Fotografen

Premiere in Paris: Als vorgezogenes Geschenk zum 17. Geburtstag nahm Heidi Klum ihre jüngste Tochter Lou Samuel mit auf die Modewoche und besuchte mit ihr mehrere Shows bekannter Designer.

05.10.2026 | 0:41 min
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland in dem Beitrag "Vor ihrer Halloween-Party: Heidi Klum gibt Gas" am 27.10.2026 um 17:10 Uhr.

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