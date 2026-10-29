Star-Trek-Schauspieler: "Captain Picard" Patrick Stewart ist tot

Nach einer Alzheimer-Erkrankung ist der britische Schauspieler Patrick Stewart im Alter von 86 Jahren gestorben. Weltweit bekannt war er durch seine Rollen in "X-Men" und "Star Trek".

Schauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur: Patrick Stewart ist mit 86 Jahren gestorben. Quelle: AP, Richard Shotwell

Der britische Schauspieler PatrickStewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er starb am Mittwoch in Los Angeles nach einer Alzheimer-Erkrankung, wie seine Sprecherin Kelly Bush Novak mitteilte.

Stewart war vor allem bekannt als Professor Charles Xavier aus den "X-Men"-Filmen sowie als Captain Jean-Luc Picard aus "Star Trek: The Next Generation".

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Stewart war auf der Theaterbühne zuhause

Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er jedoch auf der Theaterbühne: Er spielte Claudius und Macbeth, präsentierte eine Ein-Mann-Darbietung von "A Christmas Carol" und trat zusammen mit seinem Freund Ian McKellen in Harold Pinters "No Man’s Land" sowie Samuel Becketts "Warten auf Godot" auf.

Stewart hatte schon als Jugendlicher in Theatergruppen gespielt, bevor er an die Schauspielschule nach Bristol ging. Für Rollen als romantischer Held war Stewart wegen seiner frühzeitigen Kahlköpfigkeit nicht geeignet, stattdessen wandte er sich vor allem klassischen Rollen zu und wurde 1966 Mitglied der Royal Shakespeare Company, der er lange Jahre treu blieb.

Er war auch der Butler im beliebten Weihnachtsfilm "Der kleine Lord"

Ab den 70er Jahren spielte Stewart auch in britischen Fernsehfilmen und -Serien mit, unter anderem ist er im beliebten Weihnachtsfilm "Der kleine Lord" als Butler zu sehen. 1987 schließlich wurde er für die Rolle des Raumschiff-Kommandeurs Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Genereation" gecastet.

Als Professor Charles Xavier spielte er in den vergangenen Jahren in zahlreichen "X-Men" und Marvel-Filmen mit.

"Seine sonore Stimme und sein einzigartiges Talent werden für immer mit unauschlöschlichen Darbietungen in allen Genres verbunden sein", hieß es in der Erklärung weiter. "Er hat die menschliche Verfassung in all ihrer poetischen Komplexität erkundet und Hoffnung nicht nur in die weiten Fernen des Marvel Cinematic Universe gebracht, sondern an Bord des Raumschiffs Enterprise auch an die ikonischste äußerste Grenze der Science Fiction."