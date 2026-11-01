Regina Ziegler: Filmproduzentin mit 82 Jahren gestorben

Die deutsche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Sie galt als eine der einflussreichsten Figuren in der Branche.

Die preisgekrönte Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist mit 82 Jahren gestorben. Zu ihren Werken zählen "Weissensee", "Familie Bundschuh" und "Kommissarin Heller". 01.11.2026 | 0:24 min

Die erfolgreiche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist tot. "Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass Regina Ziegler heute Morgen, am 1. November, verstorben ist", erklärten Zieglers Tochter Tanja und das Unternehmen Ziegler Film am Sonntagnachmittag im Onlinedienst Instagram.

"Mit ihr verlieren wir nicht nur die Gründerin von Ziegler Film, sondern auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die die deutsche Film- und Fernsehlandschaft über Jahrzehnte geprägt hat." Zieglers Leidenschaft für Geschichten, ihr Mut und ihr Einsatz für den Film würden für "immer in Erinnerung bleiben", heißt es in dem Beitrag weiter.

ZDF trauert um "langjährige und hoch geschätzte Partnerin"

ZDF-Intendant Norbert Himmler würdigte Ziegler als "enge, langjährige und hoch geschätzte Partnerin" des ZDF. "Wir haben ihr viel zu verdanken. Ihre künstlerische Kraft und ihr unerschütterlicher Optimismus werden uns sehr fehlen."

Mit ihrem kreativen und unternehmerischen Lebenswerk hat Regina Ziegler deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. „ Norbert Himmler, ZDF-Intendant

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke nannte Ziegler ein "großes Vorbild für Frauen in unserer Branche".

Als Deutschlands erste Filmproduzentin hat sie den Weg für uns alle geebnet. Ihre Tatkraft war ansteckend, ihre Lebensleistung inspirierend. Wir werden sie vermissen. „ Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Ziegler, die am 8. März 1944 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren wurde, galt als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre dauernden Karriere gewann sie unter anderem den Deutschen Filmpreis, den International Emmy und den Grimme Preis. 2012, 2016 und 2018 gewann sie namhafte Preise für ihr Lebenswerk.

Arbeit mit Stars wie Fassbinder, Schlöndorff und Schamoni

Ziegler arbeitete mit Stars wie Rainer Werner Fassbinder ("Kamikaze 1989"), Volker Schlöndorff ("Rückkehr nach Montauk") oder Ulrich Schamoni ("Chapeau Claque"). Wiederholt produzierte sie Filme ihres zweiten Ehemanns, Regisseur Wolf Gremm ("Fabian"). Und sie stand für TV-Hits wie "Weissensee" (ARD), "Familie Bundschuh" und "Kommissarin Heller" (beide ZDF).

Die Produzentin machte auch im hohen Alter fleißig weiter. "Es warten noch so viele wunderbare Projekte darauf, realisiert zu werden", sagte sie vor zwei Jahren der Deutschen Presse-Agentur.

Der Weg zum Erfolg war allerdings nicht einfach, wie sie 2017 in ihrer Autobiographie "Geht nicht, gibt's nicht" schrieb. 1973 kündigte sie ihre Festanstellung und gründete ihre eigene Produktionsfirma. Das nötige Geld borgte sie sich demnach bei Freunden und Verwandten.

ZDF stellt Programm zu Ehren Zieglers um

Das ZDF wird sein Programm zu Ehren von Regina Ziegler umstellen und sendet unter anderem am Montag, 20:15 Uhr "Familie Bundschuh - Bundschuh gegen Bundschuh" und um 0:15 Uhr "Fabian". Im Laufe der Woche werden "Kommissarin Heller" und "Die Holzbaronin" wiederholt.

Quelle: dpa, AFP