  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Jim Carrey heiratet Langzeitfreundin

|

Schauspieler Jim Carrey hat Min Ah geheiratet, Heidi Klum muss Halloween ohne die Kaulitz-Brüder feiern und Oliver Wnuk erwartet Königin Silvia – die Promi-News in Bildern.

Schauspieler Jim Carrey und seine Frau Min Ah
Bill und Tom Kaulitz mit Heidi Klum auf dem Oktoberfest
Schauspieler Oliver Wnuk

Jim Carrey hat heimlich geheiratet

Hollywood-Star Jim Carrey hat in Los Angeles seine Freundin Min Ah geheiratet. Bei den César Awards im Februar hatte er öffentlich erklärt: "Ich liebe dich, Min Ah."

Quelle: Francois Durand via Getty Images

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Mehr Promi-News im Video

  1. Das Bild zeigt Stefan Gorski und Aylin Tezel

    Nachrichten | hallo deutschland:Aylin Tezel in ZDFneo-Serie "Serial Cleaner"

    von Stephanie Paersch
    Video6:31
  2. Das Bild zeigt Helen Mirren und Iris Berben

    Nachrichten | hallo deutschland:Helen Mirren und Iris Berben in Hamburg

    von Annette Yang
    Video2:40
  3. Das Bild zeigt Prinz William und Prinzessin Kate in einem Stadion in Leeds.

    Nachrichten | hallo deutschland:William und Kate: Überraschung in Leeds

    von Ulrich Langer
    Video0:30
  4. Das Bild zeigt Schauspielerin Anya Taylor-Joy bei einem Fotocall vor der Dior-Modenschau in Paris

    Nachrichten | hallo deutschland:Hohe Promi-Dichte bei Dior-Modenschau

    von Ulrich Langer
    Video0:49
  5. Das Bild zeigt Schauspielerin Anne Hathaway in einem schwarzen Kleid auf dem roten Teppich zu "Verity"

    Nachrichten | hallo deutschland:Anne Hathaway: Hochschwanger bei Premiere

    von Ulrich Langer
    Video0:42
  6. Das Bild zeigt Königin Silvia und König Carl-Gustaf

    Nachrichten | hallo deutschland:Schwedische Royals eröffnen Parlament

    von Ulrich Langer
    Video0:29
  7. Céline Dion auf der L'Oréal Paris Modenschau 2026 „Express Your Worth“ zum Auftakt der Fashion Week der Frühjahrskollektion

    Nachrichten | hallo deutschland:Von Klum bis Dion: Star-Auflauf in Paris

    von Markus Rosendahl
    Video1:03
  8. Wladimir Klitschko im Januar 2026

    Nachrichten | hallo deutschland:Klitschko will Erbe für Tochter absichern

    von Markus Rosendahl
    Video0:36