"Take That" wurde in den 90ern als eine DER Boybands berühmt. Jetzt bringt die Band ihr zehntes Album heraus. aspekte-Moderatorin Salwa Houmsi hat sie zum Interview getroffen.

Take That: "Das Bandleben war alles, was wir kannten"

Chartrekorde, kreischende Fans, dramatische Trennung. "Take That" prägte die 90er. Die Band erzählt Salwa Houmsi, wie sie es über Höhen und Tiefen schaffte und bis heute erfolgreich Musik macht. 30.10.2026 | 29:40 min

Ist Robbie Williams dabei? Die Frage verfolgt die Bandmitglieder von Take That bis heute. Gleich vorweg: Nein, Robbie ist nicht dabei, weder auf dem neuen Take That-Album, das im November erscheint, noch im Interview mit aspekte-Moderatorin Salwa Houmsi.

Take That sind heute als Trio unterwegs - bestehend aus Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald. In den 90ern prägten sie, gemeinsam mit Robbie Williams und Mitglied Nr. fünf, Jason Orange, mit Hits wie "Back for Good" oder "Never Forget" den Sound des Jahrzehnts. Etwa 35 Jahre liegen die Anfangsjahre zurück.

Neues Take-That-Album Ende November

Am 20. November bringt Take That nun Studioalbum Nummer zehn heraus: "Dreamers". Vieles, was die Band über die Jahrzehnte geprägt hat, findet sich darauf wieder. Auf den zwölf Songs gibt es neben klassischem Pop auch Disco- und House-Einflüsse zu hören.

Auch Verstärkung ist dabei: Für einen Song hat sich Take That das Kelly Family-Mitglied Michael Patrick Kelly dazugeholt. Über den gemeinsamen Song "Feel My Love" sagt Gary Barlow: "Es geht darum, sich immer darauf verlassen zu können, dass jemand da ist, um dich zu unterstützen. Eine positive Message, die von unseren jeweiligen Erfahrungen in Bands kommt, weil wir gewohnt sind, mit anderen zusammenzuarbeiten."

Es geht darum, sich aufeinander zu verlassen, um Ziele zu erreichen. „ Gary Barlow, Take That

Take That, Backstreet Boys und *NSYNC - sie erobern in den 90ern die Herzen von Millionen. Bis heute prägen Boybands die Popkultur, wie One Direction oder BTS zeigen. 03.11.2025 | 89:24 min

Nach Robbie-Williams-Ausstieg: Wenig erfolgreiche Solokarrieren

Das war nicht immer so. Als Robbie Williams Take That 1995 verlässt, verkünden die verbliebenen Mitglieder bald darauf die Auflösung der Band. Und versuchen es auf eigene Faust. Am Ende geht aber nur Robbie Williams’ Karriere durch die Decke.

Gary Barlows zweites Soloalbum kann an frühere Hits nicht anknüpfen, auch für Mark Owen will sich solo nicht derselbe Erfolg einstellen. Howard Donald nimmt ein paar Tracks auf, stellt aber fest, dass es sich ohne die anderen Bandmitglieder an seiner Seite nicht richtig anfühlt, und gibt das Solo-Projekt auf. Es folgen der Verlust von Plattenverträgen und schwere Jahre:

Das Bandleben war alles, was wir kannten. Und dann hörte es abrupt auf, und man dachte: Und jetzt? „ Howard Donald, Take That

"Denn alles, was wir konnten, war, auf der Bühne zu stehen", erzählt Howard.

Comeback 2006 - zu dritt - mit Erfolg

2006 findet die Band wieder zusammen - wenn auch ohne Robbie Williams. Das Comeback gelingt trotzdem. Gleich die erste neue Single "Patience" wird zum Hit. 2010 ist auch Robbie Williams für ein Album nochmal mit am Start. Howard: "Es war unglaublich, mit Rob Songs zu schreiben und auf der Bühne zu stehen. Er ist toll, wir lieben ihn."

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Eine weitere Reunion sei aber erstmal nicht geplant. Vor allem in Großbritannien ist der Erfolg von Take That trotzdem ungebrochen. Auch nach dem Comeback haben es dort alle Take That-Alben auf die vordersten Chartplätze geschafft.

Viele Veränderungen seit der Boyband-Zeit

Für die Band hat sich seit ihrem ersten Album viel geändert: "Alles war neu für uns damals, wir wurden in eine bestimmte Richtung gelenkt, aber wussten selbst gar nicht richtig, wohin", beschreibt Howard die Boyband-Zeiten.

Heute wissen wir, was wir wollen, und treffen alle kreativen und musikalischen Entscheidungen selbst. „ Howard Donald, Take That

Während in den 90er Jahren Gary Barlow das einzige Bandmitglied war, das maßgeblich fürs Songwriting verantwortlich war und viele der alten Take That-Hits komponierte, tragen Mark Owen und Howard Donald heute genau wie er zum Take That-Sound bei.

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"Dreamers": Zehntes Album mit viel Persönlichem

Für das neue Album haben alle Songs beigesteuert. Und das merke man auch, erzählt Mark Owen: "Ich höre sehr viel von Garys und Howards Persönlichkeiten raus".

Der Katalysator für das Album war eigentlich Howard. Er hat einen Song mitgebracht, der fröhlicher war als vieles, was wir davor gemacht haben. Wir haben dann beschlossen, in diese Richtung weiterzugehen. „ Mark Owen, Take That

Herausgekommen ist ein energiegeladenes Album, das deutlich positiver klingt als etwa der Vorgänger "This Life" aus dem Jahr 2023. Auf "Dreamers" geht es ums Weitermachen, darum, an sich selbst zu glauben und seine Träume zu verfolgen. Das hat sich die Band auch selbst zu Herzen genommen. Mark Owen: "Man muss ein bisschen ein Träumer sein, um unseren Job zu machen."