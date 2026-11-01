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Thomas Gottschalk schaut nicht "Wetten, dass..?"

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Promi-News in Bildern:Thomas Gottschalk schaut kein "Wetten, dass..?"

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Kein "Wetten, dass..?" für Thomas Gottschalk, Katy Perry postet Outdoor-Geburtstagsfoto mit Trudeau und 40 Jahre Fury in the Slaughterhouse. Die Promi-News in Bildern.

Thomas Gottschalk und seine Frau Karina kommen zur 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios über den roten Teppich am 13.11.2025 in Grünwald.
Katy Perry postet Outdoor-Geburtstagsfoto mit Trudeau - Instagram
Die Band "Fury in the Slaughterhouse" am 26.06.2026 bei einem Konzert, im Rahmen der „Fury Live Twenty SIX Tour“, auf der Gilde Parkbühne in Hannover.

Keine Zeit für "Wetten, dass..?"

"Wetten, dass..?"-Urgestein Thomas Gottschalk wird sich die Show mit den Kaulitz-Brüdern nicht im TV anschauen. Er sei zu der Zeit mit Ehefrau Karina und Freunden unterwegs. (01.11.2026)

Quelle: Felix Hörhager/dpa
Quelle: ZDF, dpa, AFP, AP, Reuters, epd, KNA

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