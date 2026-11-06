Thomas Markle festgenommen: FBI verhaftet Meghans Vater

Im US-Bundesstaat Florida:FBI verhaftet Meghans Vater Thomas Markle
Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan, wurde vom FBI festgenommen. Hintergrund sind Vorwürfe des Besitzes von Aufnahmen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen sollen.
Thomas Markle, der Vater von Prinz Harrys Ehefrau Meghan, ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AP am Freitag im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Bezugnahme auf die Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks von Kalifornien. Hintergrund der Festnahme ist demnach der mutmaßliche Besitz von Aufnahmen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen sollen.
Philippinische Ermittler hatten zuvor auf Datenträgern des Vaters von Meghan Markle offenbar Bilder von Kindesmissbrauch gefunden.
Sohn von Thomas Markle übergab Speicherkarten
Auf drei Speicherkarten und einem Mobiltelefon, die der Sohn von Thomas Markle übergeben habe, sei nach "intensivierten" Ermittlungen kinderpornographisches Material entdeckt worden, teilte die philippinische Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit.
Die philippinische Polizei hatte Ermittlungen zu einem Laptop eingeleitet, der in einem vermutlich früheren Wohnsitz von Thomas Markle gefunden worden ist. Zuvor hatte bereits die mexikanische Polizei im Zuge laufender Ermittlungen gegen Thomas Markle wegen Bildern von Kindesmissbrauch einen Lagerraum durchsucht.
Meghan "zutiefst verstört" von Vorwürfen
Die Ehefrau von Prinz Harry zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht wisse. Die frühere US-Schauspielerin sei "zutiefst verstört" über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten.
Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.
Meghans 82 Jahre alter Vater lebte in Cebu auf den Philippinen, bevor er Berichten zufolge Anfang des Jahres in die USA zurückkehrte. Er wies die Anschuldigungen in einem Interview mit der "Daily Mail" als einen "Haufen Lügen" zurück.
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