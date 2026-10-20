Prinz Harry hofft auf Versöhnung mit König Charles und William

Streit mit König Charles und William:Prinz Harry will "Schlussstrich ziehen"
Prinz Harry ist nach Jahren mit seiner Frau nach Großbritannien zurückgekehrt. Er will sich mit seinem Vater, König Charles, und seinem Bruder, Prinz William, aussöhnen.
Prinz Harry will nach eigenen Angaben den Zwist mit seinem Vater und Bruder beenden. Das sagte der 42-Jährige in einem Interview mit dem "GQ"-Magazin. Die Spannungen in der britischen Royal Family seien etwas, das viele Menschen fasziniere, weil sie es auf sich selbst und ihre eigenen Familien übertragen könnten, so Harry.
"Es wurden einige Schlachten geschlagen, und das war auch notwendig", sagte der Sohn von König Charles III. weiter. "Aber hoffentlich können wir alle einen Schlussstrich darunter ziehen."
Er sei "optimistisch", was das angehe, fügte der 42-Jährige hinzu. "Mit all dem, was in der Welt vor sich geht, gibt es Dinge der Vergangenheit, die wir sicherlich alle - ich, meine Familie, ein Teil der britischen Presse - hinter uns lassen würden."
Hoffnung auf Aussöhnung erfüllte sich bislang nicht
Harry und seine Frau Herzogin Meghan (45) hatten sich Anfang 2020 im Streit vom engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und waren für mehrere Jahre in den US-Bundesstaat Kalifornien gezogen. Seitdem hat sich der Graben weiter vertieft. In einem Interview mit der Talkshow-Legende Oprah Winfrey und einer Netflix-Doku packten die beiden aus.
Spätestens seit Harry in seiner Autobiografie "Spare" ("Reserve") mit William und anderen Royals abrechnete, ist das Tischtuch zerschnitten. Insbesondere das Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William (44), soll zerrüttet sein. Erst im Spätsommer dieses Jahres kehrten der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie das Paar auch genannt wird, mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder nach Großbritannien zurück.
Charles: Harry und Meghan keine königlichen Hoheiten
Berichten zufolge könnte es sie in die idyllische Region der Cotswolds westlich von London gezogen haben. Hoffnungen auf eine Aussöhnung Harrys mit seinem Vater erfüllten sich trotz Anzeichen einer Annäherung jedoch bislang nicht.
Charles III. hatte Anfang September klargestellt, dass Harry und Meghan ungeachtet der Rückkehr weiterhin keine "arbeitenden Mitglieder" der Königsfamilie seien. In einem offiziellen Schreiben erklärte er, dass die Stellung des Paares "der von Privatpersonen gleicht" und die beiden nicht mit "Seine/Ihre Königliche Hoheit" angesprochen werden.
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