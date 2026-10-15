Harry und Meghan: Comeback in Großbritannien

Nach Jahren sind Prinz Harry und Herzogin Meghan zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Vereinigten Königreich empfangen worden. Doch nach wie vor gibt es einige Kontroversen.

Rückkehr vor die Kameras: Prinz Harry und Herzogin Meghan absolvieren in Nottingham ihren ersten gemeinsamen Termin seit dem Umzug. Weitere Auftritte dieser Art sollen selten bleiben. 15.10.2026 | 1:02 min

Sie werden immer noch geliebt. Lächelnd und sichtlich gerührt sind der britische Prinz Harry (42) und seine Frau Herzogin Meghan (45) zu ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien empfangen worden. Etwa 100 Fans empfingen das Paar am Morgen vor einem gemeinnützigen Tonstudio in Nottingham. "Wir lieben dich, Meghan", rief eine Frau.

Harry unterhielt sich strahlend mit einer Gruppe Schulkindern. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die Ende August mit den Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), zumindest für die kommenden Monate nach England umgezogen waren, seien "sehr begeistert", zurück in Nottingham zu sein, sagte ein Sprecher der BBC.

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Zuletzt zur Queen-Beerdigung angereist

Den letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Großbritannien hatten Harry und Meghan im September 2022 absolviert - und das war kein schöner Anlass. Das Paar war zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. angereist, die Trauer konnte den Konflikt innerhalb der Königsfamilie aber kaum überdecken. Anfang 2020 hatten sich die Sussexes losgesagt, in den vergangenen Jahren lebten sie abgeschieden von den royalen Pflichten in den USA.

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Entsprechend waren die Termine bei gemeinnützigen Organisationen am Donnerstag mit Spannung erwartet worden. Mehrere britische Medien berichteten mit einem Live-Ticker, jeder Schritt des berühmten Paares wurde genau verfolgt.

Doch wie das Königshaus den Auftritt von Harry und Meghan bewertete, blieb offen. Der Abschied in die USA hatte ein beispielloses Beben ausgelöst und die Familienverhältnisse grundlegend verändert.

Rückkehr war Wunsch von Harry

Die Rückkehr nach England war von Harrys öffentlich kommuniziertem Wunsch, die Fehde mit der Familie hinter sich lassen zu wollen, begleitet worden. Mit seinem Vater, King Charles III., kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Treffen, vor ein paar Wochen erstmals auch wieder mit dessen Enkelkindern. Möglich ist daher, dass die Royals mittlerweile wieder versöhnlicher miteinander umgehen als öffentlich dargestellt.

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Der Umzug der Sussexes war ohnehin auch mit dem Wunsch nach ein bisschen Normalität begründet worden. Die beiden Kinder gehen mittlerweile zur Schule, auch wenn sie aus Sicherheitsgründen bereits einmal wechseln mussten. Als sich kürzlich mutmaßlich Fotografen nahe dem Schulgelände herumtrieben, wurden diese von Harrys und Meghans Team öffentlich verurteilt.

Der Umgang der Medien mit seiner Familie ist für den Prinzen seit jeher ein Reizthema. Das Leben als "Personen des öffentlichen Lebens" muss sich für das Paar in den kommenden Wochen weiter sortieren. Während von Harry mehrere weitere öffentliche Auftritte erwartet werden, häufig für wohltätige Zwecke, wird bei Meghan mehr Zurückhaltung prophezeit.

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