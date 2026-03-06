Paralympics 2026: Was bedeuten die Startklassen?

Die Paralympics stehen vor der Tür: Welche Sportarten in Mailand und Cortina dabei sind und in welchen Startklassen gestartet wird.

Was bedeuten die Startklassen bei den Paralympics?

Startet in der Klasse LW 12: Monoskifahrerin Anna-Lena Forster Quelle: FIS/Alexandra Blum

Wenn am 6. März die paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina losgehen, zeigen Athletinnen und Athleten aus aller Welt einmal mehr beeindruckende Leistungen. Anders als bei den olympischen Spielen gibt es bei den Paralympics aber noch eine zusätzliche Herausforderung: Das IPC (Internationale Paralympische Komitee) muss dafür sorgen, dass die Leistungen aller Sportlerinnen und Sportler, die mit unterschiedlichen Behinderungen antreten, vergleichbar sind.

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und Snowboarderin Brenna Huckaby sind zwei der beeindruckendsten Athletinnen des paralympischen Wintersports und kämpfen aufopfernd für ihre Ziele. 22.02.2026 | 43:44 min

Dafür gibt es das Klassifizierungssystem. Dies soll sicherstellen, dass sportliche Leistung und nicht der Grad der Behinderung über den Erfolg entscheidet. Grundsätzlich gilt, dass Athletinnen und Athleten mit vergleichbaren funktionellen Einschränkungen gegeneinander antreten sollen. Darüber hinaus sind die Klassen sportartspezifisch.

Wie das in den einzelnen Sportarten 2026 geregelt ist, und was zu beachten ist:

Nordische Parasportarten: Para-Langlauf und Para-Biathlon

Para‑Skilanglauf und Para‑Biathlon nutzen ein gemeinsames Klassifizierungssystem. Grundsätzlich wird in drei Startkategorien unterschieden:

visuell beeinträchtigte Athleten

stehend startende Athleten mit körperlicher Beeinträchtigung

sitzend startende Athleten mit körperlicher Beeinträchtigung

Die viermalige Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster erläutert im Gespräch mit Thomas Skulski, warum die anstehenden Winterspiele in Italien ein "absolutes Highlight" für sie sind. 02.01.2026 | 4:28 min

Alle Athleten einer Kategorie starten gemeinsam in einem Wettbewerb. Leistungsunterschiede werden über Zeitfaktoren ausgeglichen.

Visuelle Beeinträchtigung (B1–B3)

B1: vollständig blind oder nahezu keine Lichtwahrnehmung

B2: hochgradige Sehbehinderung mit sehr geringem Restsehvermögen

B3: moderate Sehbehinderung

Alle sehbeeinträchtigten Athleten starten mit einem Guide, der Orientierung und Tempo vorgibt.

Körperliche Beeinträchtigung – stehend (LW2–LW9)

Diese Klassen umfassen Athleten, die im Stehen Ski fahren, jedoch funktionelle Einschränkungen haben:

LW2–LW4: Beeinträchtigungen eines oder beider Beine (unterschiedlicher Schweregrad)

LW6–LW8: Beeinträchtigungen eines oder beider Arme

LW9: kombinierte Arm‑ und Beinbeeinträchtigungen

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Die Einschränkungen betreffen u. a. Gleichgewicht, Kraft, Koordination und Stockeinsatz.

Körperliche Beeinträchtigung – sitzend (LW10–LW12)

Sitzend startende Athleten fahren im Sitzski:

LW10: sehr geringe oder keine Rumpfstabilität

LW11: gute Rumpfstabilität, keine Beinfunktion

LW12: teilweise nutzbare Beinfunktion

Unterklassen (z. B. LW10.5, LW11.5) bilden feine funktionelle Unterschiede ab.

Ski Alpin

Im Para‑Ski Alpin wird dasselbe Grundsystem wie in den nordischen Sportarten verwendet. Auch hier gibt es die drei Kategorien:

visuell beeinträchtigt

stehend

sitzend

Die Startklassen (B1–B3, LW1–LW9, LW10–LW12) entsprechen funktionell denen des Skilanglaufs, werden jedoch an die alpinen Anforderungen wie Kurvenfahren, Geschwindigkeit und Gleichgewicht angepasst. Auch hier sorgt ein Faktorsystem für faire Ergebnisse.

Alles zu den Winterspielen : Paralympics 2026 Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.

Para‑Snowboarding

Para‑Snowboarding ist eine vergleichsweise junge paralympische Disziplin. Zugelassen sind sieben der zehn Beeinträchtigungskategorien. Nicht startberechtigt sind:

visuell beeinträchtigte Athleten

intellektuell beeinträchtigte Athleten

Kleinwüchsige

Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos gelten strengere Mindestkriterien.

Startklassen:

SB‑LL1: stärkere Beeinträchtigungen der unteren Extremitäten

SB‑LL2: geringere Beeinträchtigungen der unteren Extremitäten

SB‑UL: Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten

Rollstuhlcurling

Im Rollstuhlcurling gibt es nur eine Startklasse.

Fünf Beeinträchtigungskategorien sind zugelassen

Nicht zugelassen: visuelle Beeinträchtigungen, intellektuelle Beeinträchtigungen, Kleinwuchs und reine Beinlängendifferenzen

Voraussetzung ist eine Beeinträchtigung der Beine als Minimalkriterium. Zusätzliche Einschränkungen an Rumpf oder Armen sind möglich. Der Sport wird im Rollstuhl ausgeübt, auch wenn dieser im Alltag nicht zwingend benötigt wird.

Para‑Eishockey

Im Para‑Eishockey gibt es ebenfalls nur eine Startklasse.

Zwingende Voraussetzungen:

ausgeprägte Beeinträchtigung der unteren Körperhälfte

volle Funktionsfähigkeit der oberen Körperhälfte

Nicht zugelassen sind visuell oder intellektuell beeinträchtigte Athleten sowie Kleinwüchsige. Gespielt wird in einem speziellen Schlitten, die Fortbewegung erfolgt ausschließlich mit den Armen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF