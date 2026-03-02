Paralympics 2026:So funktioniert die Klassifizierung
von Lars Becker
Jeder Sportler mit Behinderung bei den Winter-Paralympics ist in eine Klasse eingeteilt. Die Klassifizierung soll eine möglichst große Vergleichbarkeit der Leistungen ermöglichen.
Bei der Klassifizierung arbeiten zwei Menschen zusammen: "Meist einer mit einem medizinischen Background wie ein Arzt oder Physio und einer mit technischen Erfahrungen im jeweiligen Sport", sagt Winnie Timans. Sie ist im Deutschen Behindertensportverband (DBS) neben dem Thema Anti-Doping auch für den Bereich Klassifizierung verantwortlich.
Timans berichtet, dass bei den sehbeeinträchtigten Sportlern zum Beispiel immer ein erfahrener Augenarzt mit von der Partie ist. Umfassende medizinische Unterlagen werden überprüft, in einigen Fällen gehört eine Beobachtung im Wettkampf zur Klassifizierung dazu.
Klassifizierung schon vor den Paralympics
Nach der Untersuchung des unabhängigen Zweier-Gremiums erhalten die Sportler neben der Klasseneinteilung einen Status, der ihnen die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen ermöglicht. Entweder "Confirmed" (Bestätigt) - diese Einstufung gilt permanent. Oder "Review" (Überprüfung) verbunden mit einer Jahreszahl - dann muss die Klassen-Einteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederholt werden. Zuständig für die Klassifizierungen sind die internationalen Sportverbände - als zum Beispiel bei den Ski- und Snowboard-Disziplinen der Internationale Skiverband FIS.
Klassifiziert worden sind die Teilnehmer in Italien schon lange vor den Winter-Paralympics. "Direkt bei den Paralympics gibt es keine Klassifizierungen mehr", verrät Timans. Das gab es zuletzt bei den Corona-Paralympics 2021 in Tokio - und sorgte in der Vergangenheit das eine oder andere Mal für Streit.
Sie will zwar nicht ausschließen, dass es in dem einen oder anderen Fall mal eine ungerechte Klassifizierung gegeben habe, insgesamt sei das System aber stimmig.
Unklarheit bezüglich russischer Athleten
Unklarheit gibt es in der Szene über die Klassifizierung der russischen Sportler bei den Paralympics, die erst seit kurzem wieder für internationale Wettkämpfe zugelassen sind und in Italien sogar unter ihrer eigenen Flagge starten dürfen.
Drei Startklassen im Skisport
Eine gerechte Klassifizierung ist die Bedingung für faire Wettkämpfe. In den Ski-Disziplinen - Alpin, Nordisch, Biathlon - gibt es je nach Behinderungsgrad nämlich einen Faktor, nach dem die Zeit beim Wettkampf abläuft. "Je schwerer die Behinderung, umso langsamer läuft die Zeit", erklärt Timans.
Im Skisport gibt es nur drei Startklassen: sitzend, stehend und visuell beeinträchtigt. In diesen drei Bereichen treten Menschen mit unterschiedlichem Behinderungsgrad gegeneinander an.
Kriterien für Startberechtigungen
Im erst seit 2014 bei den Paralympics vertretenen Para-Snowboard dürfen ausschließlich Wintersportler mit Beeinträchtigungen der unteren und der oberen Extremitäten gegeneinander antreten. Sie werden in drei verschiedene Startklassen klassifiziert. Im Para-Eishockey und im Rollstuhl-Curling starten alle Sportler in einer Klasse. Minimalkriterium für die Startberechtigung ist eine Behinderung der Beine, visuell beeinträchtigte Personen sind genau wie im Snowboard nicht zugelassen.
Im Rollstuhl-Curling muss der Sport - wie der Name schon sagt - zwingend aus dem Rollstuhl ausgeübt werden. Im rasanten Sledge-Eishockey sitzen die Sportler in einem Spezialschlitten.
Alles zu den Winterspielen:Paralympics 2026
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.