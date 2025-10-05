Para-Leichtathletik-WM:Floors und Streng sprinten zu Gold
von Andreas Heck
Johannes Floors und Felix Streng haben am letzten Tag der Para-Leichtathletik-WM Gold gewonnen. Insgesamt gab es bei den Titelkämpfen elf Medaillen für Deutschland.
