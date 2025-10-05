Para-Leichtathletik-WM : Floors und Streng sprinten zu Gold

von Andreas Heck

05.10.2025 | 17:47 |

Johannes Floors und Felix Streng haben am letzten Tag der Para-Leichtathletik-WM Gold gewonnen. Insgesamt gab es bei den Titelkämpfen elf Medaillen für Deutschland.