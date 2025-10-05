  3. Merkliste
Para-Leichtathletik-WM: Floors und Streng gewinnen Gold

Para-Leichtathletik-WM:Floors und Streng sprinten zu Gold

von Andreas Heck
|

Johannes Floors (Deutschland) jubelt.

Johannes Floors und Felix Streng haben am letzten Tag der Para-Leichtathletik-WM Gold gewonnen. Insgesamt gab es bei den Titelkämpfen elf Medaillen für Deutschland.

