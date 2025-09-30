Para-Leichtathletik-WM: Gold und Bronze durch Kappel und Walser

Erfolgreicher Wettkampftag bei der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi. Kugelstoßer Nico Kappel gewinnt zum dritten Mal WM-Gold. Weitspringer Andreas Walser sichert sich Bronze.

Für den 30-Jährigen Kappel war es die insgesamt neunte WM-Medaille seit seinem Debüt 2015. "Mir tut alles weh. Mein Ellbogen, meine Finger, alles. Aber das ist mir gerade scheißegal. Heute ging es um den Titel. Und den haben wir gewonnen. Deshalb bin ich extrem erleichtert", sagte der Paralympics-Sieger von Rio 2016 nach dem Wettkampf:

Ich habe heute die Zähne zusammengebissen und alles rausgehauen, was ging. Aber das war auf der letzten Rille. „ Weltmeister Niko Kappel

Bronze für Weitspringer Walser - Sprinter mit Goldchancen

Nach Verletzungsproblemen in diesem Jahr blieb Kappel zwar mit 13,34 Metern unter seiner WM-Siegesweite 2024 (14,23m) und deutlich unter seinem Weltrekord (15,07m). Das reichte aber, um sich mit fast einem Meter Vorsprung den Titel zu sichern.

Eine weitere deutsche WM-Medaille gab es im Weitsprung: Andreas Walser gewann in der Klasse T12 Bronze. Am Montag hatte Leon Schäfer ebenfalls im Weitsprung mit Silber die erste deutsche Medaille in Indiens Hauptstadt gewonnen.

Am Dienstag gibt es noch weitere Medaillenchancen für Deuschland mit den Sprintern Johannes Floors und Felix Streng über die 100 Meter.

