Para-Leichtathletik: Leon Schäfer mit Bestleistung zu WM-Silber

Weitspringer Leon Schäfer hat die erste Medaille für die deutschen Para-Leichtathleten bei der WM in Neu-Delhi (Indien) gewonnen. Der 28-Jährige sprang im sechsten Versuch des T63-Finals (oberschenkelamputiert) auf 7,45 Meter und damit 20 Zentimeter weiter als jemals zuvor.

Der Leverkusener musste sich lediglich dem niederländischen Paralympicssieger Joel de Jong (7,55 Meter) geschlagen geben. Bronze gewann der Däne Daniel Wagner mit 7,20 Metern.

"Ich hätte gerne gewonnen, das kann ich nicht leugnen. Ich komme hier nicht hin, um Zweiter zu werden", sagte Schäfer: "Aber ich habe eine geile Serie hingelegt, bin zweimal persönliche Bestleistung gesprungen, deshalb ist alles okay." Bei der WM startet der einseitig Oberschenkel-amputierte noch als Titelverteidiger über die 100 Meter.