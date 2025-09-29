  3. Merkliste
  4. Suche
Sendungen

Para-Leichtathletik: Leon Schäfer mit Bestleistung zu WM-Silber

Para-Leichtathletik:Schäfer mit neuer Bestleistung zu WM-Silber

|

Para-Weitspringer Leon Schäfer

Weitspringer Leon Schäfer gewinnt bei der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi die Silbermedaille. Mit 7,45 Metern springt er 20 Zentimeter weiter als je zuvor.

Weitspringer Leon Schäfer hat die erste Medaille für die deutschen Para-Leichtathleten bei der WM in Neu-Delhi (Indien) gewonnen. Der 28-Jährige sprang im sechsten Versuch des T63-Finals (oberschenkelamputiert) auf 7,45 Meter und damit 20 Zentimeter weiter als jemals zuvor.

Der Leverkusener musste sich lediglich dem niederländischen Paralympicssieger Joel de Jong (7,55 Meter) geschlagen geben. Bronze gewann der Däne Daniel Wagner mit 7,20 Metern.

"Ich hätte gerne gewonnen, das kann ich nicht leugnen. Ich komme hier nicht hin, um Zweiter zu werden", sagte Schäfer: "Aber ich habe eine geile Serie hingelegt, bin zweimal persönliche Bestleistung gesprungen, deshalb ist alles okay." Bei der WM startet der einseitig Oberschenkel-amputierte noch als Titelverteidiger über die 100 Meter.

Nachrichten | Thema
:Para-Sport

Behindertensport im Blickpunkt: Nicht nur bei den Paralympics sorgen die Atletinnen und Athleten mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung immer wieder für Furore.
Paralympics live
Quelle: SID

Mehr zum Thema

  1. Para-Schwimmer Josia Topf gewinnt Gold über 50m Freistil.

    Para-Schwimm-WM:Silber und Bronze am Abschlusstag

    von Andreas Heck
    0:30 min
  2. Para-WM 2024 in Kobe: Weitspringer Markus Rehm in Aktion

    Paralympics - Leichtathletik:Deutsche Gold-Garanten in Bedrängnis

    von Susanne Rohlfing
  3. Leon Schäfer jubelt nach seinem 400m-Lauf

    Para-Leichtathletik-WM - Finale:Doppel-Gold für Schäfer - auch Floors siegt

  4. Weitspringer Leon Schäfer gewinnt Gold bei der Para-WM in Kobe am 19.05.2024.

    Para-Leichtathletik-WM:Menje und Schäfer holen Gold für DBS

Mehr News aus dem Sport