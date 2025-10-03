Para-Leichtathletik-WM: Weitspringer Rehm holt 8. WM-Titel in Serie

Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi:Weitspringer Rehm holt achten WM-Titel in Serie
Weitspringer Markus Rehm hat bei der WM in Neu-Delhi seinen achten WM-Titel in Serie geholt. Der Prothesenspringer gewann mit dem Meisterschaftsrekord von 8,43 Metern.
Der deutsche Paralympics-Star Markus Rehm hat bei den Weltmeisterschaften der Leichtathleten seinen achten WM-Titel in Serie gewonnen.
Der 37-Jährige setzte sich im wegen Gewitters um einen Tag verschobenen Weitsprung-Wettbewerb mit dem Meisterschaftsrekord von 8,43 Metern durch und blieb auch im 15. Jahr seiner Karriere in der Startklasse T64 ungeschlagen.
22 Zentimeter Vorsprung
Der Weltrekordler hatte in Neu-Delhi 22 Zentimeter Vorsprung auf Derek Loccident aus den USA - und übertraf damit die anvisierte Weite von Mattia Furlani. Der Italiener hatte bei den olympischen Athleten mit 8,39 Metern vor zwei Wochen in Tokio WM-Gold gewonnen.
Insgesamt war es für Rehm der zehnte Triumph bei Para-Weltmeisterschaften, 2015 und 2017 siegte er noch mit der deutschen Sprintstaffel. Im Vorjahr hatte sich der Leverkusener in Paris überlegen seinen fünften Paralympics-Sieg gesichert. Zudem holte Rehm noch acht EM-Titel.
Max Marzillier triumphiert über 400 Meter
Für einen weiteren deutschen WM-Triumph am Freitag - den vierten für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in Indien - sorgte Max Marzillier über 400 Meter (T13) in 49,00 Sekunden.
Der sehbehinderte Marcel Böttger mit Guide Alexander Kosenkow wurde über 100 Meter in der Klasse T11 Vierter.
