Para-Leichtathletik-WM:Ross holt Bronze in Rekordzeit
von Volker Grube
Jule Roß hat bei der WM der Para-Leichtathleten Bronze geholt. Die 19-Jährige lief über die 400 m neuen deutschen Rekord.
