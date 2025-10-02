  3. Merkliste
Para-Leichtathletik-WM: Ross holt Bronze in Rekordzeit

von Volker Grube
Para-Leichtathletin Jule Roß jubelt mit Deutschland-Fahne über ihr WM-Bronze

Jule Roß hat bei der WM der Para-Leichtathleten Bronze geholt. Die 19-Jährige lief über die 400 m neuen deutschen Rekord.

