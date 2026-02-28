Jubiläum in Mailand:50 Jahre Winter-Paralympics - eine Erfolgsgeschichte
von Lars Becker
|
Die Winter-Paralympics feiern in Italien ihr 50-jähriges Jubiläum. Der mehrfache Paralympics-Sieger Alexander Spitz spricht über die radikalen Veränderungen in diesem Zeitraum.
Örnsköldsvik - in diesem schwierig auszusprechenden Ort in Schweden fanden 1976 die ersten Winter-Paralympics statt. Unter den 198 Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung kamen damals bis auf sechs Kanadier, einen US-Amerikaner, einen Japaner und einen Ugander alle aus Europa. Nur 37 Frauen nahmen teil. Wettbewerbe gab es im Para Ski Alpin und Para Skilanglauf.
Winter-Paralympics: Diese vier Sportarten kamen hinzu
Wenn am 6. März die Spiele in Mailand und Cortina beginnen, werden 650 Athletinnen und Athleten in sechs Sportarten in insgesamt 79 Wettbewerben um Gold kämpfen. Zu den beiden Premieren-Sportarten sind inzwischen Para Biathlon (erstmals 1988 bei den Winter-Paralympics), Para Eishockey (1994), Rollstuhlcurling (2006) und Para Snowboard (2014) hinzugekommen. Doch es gab in dem halben Jahrhundert auch jede Menge anderer Veränderungen. Der viermalige Paralympics-Sieger Alexander Spitz resümiert:
Der Para-Alpinfahrer Spitz war erstmals 1984 in Innsbruck bei den Paralympics dabei - insgesamt fünfmal. Er gewann mehrere Goldmedaillen und arbeitete später bei Paralympischen Winterspielen als Experte für ZDF und ARD. Bei seiner Paralympics-Premiere als Sportler war der nach Knochenkrebs beinamputierte Spitz gerade 15 Jahre alt. Und erinnert sich daran, dass das deutsche Team vor 42 Jahren am schlechtesten ausgestattet wurde.
Para-Sport: Von Hobby-Athleten zu Prämien wie bei Olympia
"Damals gab es noch keine Einkleidung, die heute für die deutschen Sportler gemeinsam für die Olympischen Spiele und Paralympics stattfindet", berichtet Spitz. Anfangs waren auch praktisch alle Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung noch als "Hobby-Athleten" unterwegs. Alexander Spitz war der Mann, der das als Erster in Deutschland änderte.
Er wurde von der Sparkasse von der Arbeit freigestellt, finanzierte sich seine Profi-Sport-Karriere selbst mit Sponsoren. Teilweise trainierte der Einbein-Skifahrer sogar mit dem regulären deutschen Alpin-Team um die Olympiasieger Markus Wasmeier oder Katja Seizinger.
Spitz überzeugte auch die Sporthilfe, für Parasportler Geldprämien zu zahlen, die für Medaillengewinner bei Olympischen Spielen längst üblich waren. Anfangs war das 1994 nur ein eher symbolischer Betrag. Seit 2014 sind die Paralympics-Sieger denen bei Olympia finanziell gleichgestellt. In diesem Jahr gibt es 30.000 Euro für Gold. Auch in Sachen Sportgeräte - etwa beim Monoski - ist inzwischen Hightech Standard.
Winter-Paralympics: Interesse enorm gewachsen
Das Interesse der Öffentlichkeit ist in der nun 50-jährigen Geschichte der Winter-Paralympics ebenfalls enorm gewachsen. In den Anfangszeiten blieben die Sportler mit Behinderung meist unter sich. Das änderte sich erst, als die Paralympics am gleichen Ort wie die Olympischen Spiele stattfanden.
Bei den Winterspielen 1992 in Albertville war das erstmals so, zwei Jahre später folgte der erste große Höhepunkt im norwegischen Lillehammer.
Mehr TV-Präsenz und Livestreams
Im deutschen Fernsehen wurde der Umfang ab den Spielen 2010 in Vancouver deutlich höher. Mit Alexander Spitz wurde erstmals auch ein Experte verpflichtet, der den Zuschauern die einmaligen Leistungen der Protagonisten erklärte.
"Seitdem ist das Medieninteresse an den Paralympics - aber auch in den vier Jahren dazwischen - immer weiter gewachsen. Nicht nur im TV, sondern auch in anderen Medien", sagt Spitz. Bei diesen Paralympics in Italien planen ZDF und ARD bis zu 130 Livestream-Stunden und mehrere Stunden im Hauptprogramm.
Über die Olympischen Winterspiele berichtete das ZDF ab 04.02.2026 regelmäßig bei "sportstudio live". Die Paralympics stehen ab 06.03.2026 bei "sportstudio live" im Fokus.
