Paralympics-Liveblog: Paralympics starten mit Rekordzahlen

Mit einer Rekordzahl an teilnehmenden Nationen und Athleten werden die Paralympics in Italien die größten Paralympischen Winterspiele der Geschichte. Es habe sich eine Rekordzahl von 612 Aktiven aus 56 Ländern für die Spiele qualifiziert, teilte das IPC mit.

Mit El Salvador, Haiti, Montenegro, Nordmazedonien und Portugal nehmen fünf Nationen erstmals teil. Zum vierten Mal in Folge wird überdies eine Rekordzahl an Frauen antreten. Insgesamt 160 Teilnehmerinnen werden in allen sechs Sportarten vertreten sein. Das bedeutet eine weitere Steigerung von 18 Prozent seit den Spielen 2022.