Paralympics-Liveblog: Paralympics starten mit Rekordzahlen

"Wir haben eine starke Mannschaft am Start"
Die Paralympics 2026 stehen kurz vor der Eröffnung. ZDF-Expertin Denise Schindler spricht mit Florian Zschiedrich über das deutsche Team und zu erwartende Leistungen.
Die Spiele in Italien brechen jetzt schon Rekorde und Anna-Lena Forster und Jörg Wedde sind die deutschen Fahnenträger. Die News im Paralympics-Blog.
Mit einer Rekordzahl an teilnehmenden Nationen und Athleten werden die Paralympics in Italien die größten Paralympischen Winterspiele der Geschichte. Es habe sich eine Rekordzahl von 612 Aktiven aus 56 Ländern für die Spiele qualifiziert, teilte das IPC mit.
Mit El Salvador, Haiti, Montenegro, Nordmazedonien und Portugal nehmen fünf Nationen erstmals teil. Zum vierten Mal in Folge wird überdies eine Rekordzahl an Frauen antreten. Insgesamt 160 Teilnehmerinnen werden in allen sechs Sportarten vertreten sein. Das bedeutet eine weitere Steigerung von 18 Prozent seit den Spielen 2022.
Monoskiqueen Anna-Lena Forster und Eishockey-Routinier Jörg Wedde sind die deutschen Fahnenträger in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die umstrittene Eröffnungsfeier im Amphitheater von Verona wird von Deutschland und weiteren Nationen aufgrund der Zulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten unter eigener Flagge boykottiert.
Die beiden Fahnenträger werden in Einspielern zu sehen sein, die am Dienstag an den verschiedenen Austragungsorten in einem kleinen Studio aufgezeichnet wurden.
IPC-Präsident Andrew Parsons hat die Wiederzulassung russischer und belarussischer Athleten bei den Paralympics unter eigener Flagge noch einmal gerechtfertigt. Dies habe "die Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees entschieden. 177 unserer 211 Mitgliedsorganisationen waren bei der Abstimmung anwesend", sagte Parsons.
Von der Wucht der Kritik sei er "überrascht, weil diese Entscheidung vor vier bis fünf Monaten getroffen wurde, so Parsons. Das IPC hatte sechs Wildcards an russische Sportler vergeben, die nun unter eigener Flagge starten. Auch Belarus bekam vier Startplätze. Die Eröffnungsfeier am Freitag wird deshalb von sieben Nationen komplett boykottiert.
Noch vor dem offiziellen Start der Paralympischen Spiele in Italien sorgt ein Diebstahl beim Curling für Wirbel. Zwei Steine für den bereits am Mittwoch gestarteten Rollstuhl-Curling-Wettbewerb sind aus dem Curling-Stadion in Cortina gestohlen worden, wie der Weltverband World Curling mitteilte.
Die Steine waren zuvor beim olympischen Mixed-Doubles-Turnier, das erstmals bei den Paralympics ausgetragen wird, im Einsatz. Einfluss auf den Wettbewerb hat der Diebstahl nicht.
Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die Wettbewerbe der Paralympischen Winterspiele mit einem Coup der Gastgeber begonnen. Italiens Rollstuhlcurler setzten sich bei der Mixed-Doubles-Premiere zum Auftakt mit 7:5 gegen den Weltranglistenersten Südkorea durch.
Orietta Berto und Paolo Ioriatti, bei der vergangenen Weltmeisterschaft lediglich 16. und im Ranking auf Platz neun, ließen den Großteil der nur 175 Zuschauer im Curling Stadium von Cortina d'Ampezzo jubeln. Auch China feierte beim klaren 10:3 gegen Weltmeister Japan eine Überraschung.
Skeleton-Pilot Wladyslaw Heraskewytsch ruft die paralympischen Athleten zum Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge auf. Der Ukrainer erklärte, warum er einen Boykott der Wettkämpfe nicht für den besten Weg hält: "Wenn wir die Bühne verlassen, überlassen wir sie Russland. Unsere Athleten sollten im Wettkampf zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind", sagte Heraskewytsch der "Bild".
Der 27-Jährige selbst war bei Olympia kurz vor dem Start der Rennen disqualifiziert worden, weil er nicht auf seinen vom IOC untersagten Helm verzichten wollte. Der Kopfschutz zeigt die Bilder von mehr als 20 Sportlerinnen und Sportlern, die infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ums Leben gekommen sind.
Der ukrainische Skeletonpilot Wladyslaw Heraskewytsch glaubt noch an einen Ausschluss der russischen Sportler von den Paralympics und hofft dabei auf deutsche Unterstützung. "Deutschland ist ein starkes, einflussreiches Land im Sport. Eine klare Position hat Gewicht", sagte der 26-Jährige der "Bild": "Auch der Druck auf die italienische Regierung wächst jetzt, wenn immer mehr Länder die Eröffnungsfeier boykottieren. Es ist noch nicht zu spät, die Russen auszuschließen. Man könnte ihnen die Visa entziehen.
Bei der Eröffnungsfeier im Amphitheater von Verona (Foto) sind aus Platzgründen nur zwei Athleten pro Nation zugelassen, aus den Clustern werden zudem aufgezeichnete Videos eingespielt. Friedhelm Julius Beucher, Ehrenpräsident des Deutschen Behindertensportverbandes, gefällt das nicht: "Hier geraten die Sportler in eine Alibi-Rolle."
Da müssten sich die Organisatoren hinterfragen, "warum man so eine Arena auswählt", die nicht genügend Kapazitäten biete.
Bei der Eröffnungsfeier werden keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger auftreten. Stattdessen übernehmen Freiwillige diese Rolle.
Hintergrund der Entscheidung sind nach Angaben des IPC logistische Gründe - vor allem mit Blick auf die langen Reisezeiten zwischen den Wettkampforten Mailand, Cortina und Tesero sowie dem Schauplatz der Feier in Verona. Viele Delegationen hätten wegen anstehender Wettkämpfe am folgenden Morgen keine Athletinnen und Athleten zur Feier entsandt, hieß es.
Sportler aus Russland und Belarus sind bei den Paralympics zugelassen. Der Deutsche Behindertensportverband DBS kritisiert das deutlich - und reagiert: Das Team Deutschland wird bei der Eröffnungsfeier (Freitag, 6. März, ZDF-Stream ab 20 Uhr) dem Einmarsch der Nationen fernbleiben. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) reagiert damit auf die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Russen und Belarussen über Wildcards zuzulassen. Mehr zu dem Thema
