Eishockey-WM: DEB-Frauen treffen im Viertelfinale auf Finnland

Die deutschen Eishockey-Frauen bezwingen die Schweiz und ziehen als Gruppenzweite ins WM-Viertelfinale ein. Dort trifft das Team auf die starken Finninnen.

Starker Auftritt zum Abschluss der Vorrunde: Die deutschen Eishockey-Frauen gewinnen gegen die Schweiz und ziehen als Gruppenzweite ins WM-Viertelfinale ein. 11.11.2026 | 1:21 min

Die deutschen Eishockey-Frauen überraschen weiter bei der Weltmeisterschaft in Dänemark. Gegen die Schweiz gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Esbjerg mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) und beendete die Gruppenphase mit drei Erfolgen und nur einer Niederlage gegen Olympiasieger USA auf Rang zwei.

Gegner für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ist im Viertelfinale am Freitag Finnland. Das Nationalteam hatte die Runde der besten Acht bereits vor dem Duell mit der Schweiz erreicht.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM das Viertelfinale erreicht. Gegen die starken Tschechinnen gelang ein Überraschungserfolg im Penaltyschießen. 11.11.2026 | 0:13 min

Schweiz führt, Deutschland antwortet

Anders als noch beim 2:1-Erfolg gegen Tschechien gelang den Gegnerinnen das erste Tor. Die Schweizerin Alessia Baechler (9. Minute) überwand mit einem Schuss unter die Latte Deutschlands Top-Torhüterin Sandra Abstreiter. Nur eine Minute später hatte die Keeperin aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL Glück: Ivana Wey traf den Pfosten.

Quelle: ZDF

Im Mitteldrittel drehten zwei weitere PWHL-Spielerinnen das Match für die DEB-Auswahl: Erst traf Laura Kluge zum verdienten Ausgleich. Nur 55 Sekunden später erzielte Verteidigerin Katarina Jobst-Smith mit ihrem dritten Turniertreffer das 2:1. Nix sorgt für den Endstand

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich ins WM-Turnier in Dänemark gestartet. Katarina Jobst-Smith erzielte die Treffer. 07.11.2026 | 1:03 min

Deutschland kontrollierte die Partie auch im Schlussdrittel und belohnte sich früh: Die für Frölunda HC in Schweden spielende Emily Nix (43.) erhöhte auf 3:1. Das MacLeod-Team überstand danach sogar eine doppelte Unterzahl und konnte danach eine starke Vorrunde feiern.

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Quelle: dpa, SID