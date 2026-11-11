DFB-Abschied von adidas: Klopp "weiß, dass es was Großes ist"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verabschiedet sich aus Herzogenaurach und vom langjährigen Ausrüster adidas. Die Partnerschaft dauerte über 70 Jahre.

Jürgen Klopp und der Adidas-Vorstandsvorsitzende Björn Gulden haben die langjährige Partnerschaft Revue passieren lassen. Quelle: ddp / Marc Schüler

Beim Schwelgen in der goldenen Vergangenheit richtete Jürgen Klopp seinen Blick optimistisch in die Zukunft. Beim wehmütigen, aber auch launigen Abschied vom Partner adidas zeichnete der Bundestrainer inmitten legendärer Szenen das Bild jener Mannschaft, die diese große Erfolgsstory weiterschreiben soll - mit einem neuen Gesicht und ab Januar in anderen Trikots.

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"Ich spüre die Verantwortung", sagte Klopp am Mittwoch vor mehreren Hundert Firmenmitarbeitern in Herzogenaurach, "ich weiß, dass es was Großes ist." Unter großem Applaus versicherte der Bundestrainer:

Wir versuchen, das zu schaffen, was von uns erwartet wird: Eine Mannschaft zu bauen, gegen die keiner gerne spielt. Und ich habe das Gefühl, es geht schon in die richtige Richtung. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

Erfolgreiche Partnerschaft endet

Das Ziel, das wurde in der 45-minütigen Zusammenkunft im letztmals von der DFB-Elf genutzten "Home Ground" klar, liegt in der ruhmreichen Vergangenheit. Bevor Klopp von adidas-Boss Björn Gulden "interviewt" wurde, flimmerten all die Erfolge über die Leinwand. Ein Ritt der Triumphe, vom Wunder von Bern über München 1974, Andy Brehmes goldenen Elfmeter, das Sommermärchen, die beiden WM-Titel der Frauen, und am Ende hieß es nochmal: Mario Götze "macht ihn!"

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Gulden aber holte Klopp und Co. charmant in die graue Gegenwart zurück. "Vergesst nicht: Im Moment ist Norwegen besser!" Klopp winkte ab. "Meine Fresse!", sagte er und lachte, aber klar: Er kennt die Erwartungen. "Die Nationalmannschaft ist für alle", sagte er, "ich habe meine Fanbasis erweitert. Wenn ich in die Apotheke gehe, wünschen 80-, 90-jährige Frauen mir Glück. Ich wusste nicht", witzelte Klopp in seiner Paraderolle als Fußball-Comedian mit reichem Anekdotenschatz, "dass die wissen, wer ich bin." Das wissen spätestens jetzt "82 Millionen", wie es auf seiner Cap steht, die Klopp auch am Mittwoch trug.

Klopp: "Haben einen Job zu erledigen"

"Ich liebe es, ein Teil davon zu sein", sagte er, und rief zu Zusammenhalt auf: "Wir haben einen Job zu erledigen, aber wir können ihn nicht alleine erledigen." Sein Start, bekannte er, war beim XXL-Kader-Experiment, nun ja: holprig. "Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen, auch wenn uns das bisher noch nicht so recht gelungen ist", meinte Klopp.

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In "einer idealen Welt" beginne die Siegesserie am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in der Nations League in Serbien - mit einer Elf, die Klopp ab sofort mit dem Fernziel EM 2028 baut. "Freitag ist super wichtig. Wir müssen sicher gehen, dass wir wirklich bereit sind dafür und uns für das 'Finale' in Berlin qualifizieren können." Dort geht es am Montag, einen Sieg in Belgrad vorausgesetzt, gegen die Niederlande um den Viertelfinaleinzug. Die K.o.-Runde steigt im März.

Nike-Deal soll auch Nationalelf helfen

Klopp, der selbst seit sieben Jahren an adidas gebunden ist, und seine Elf spielen dann erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr in Trikots aus Herzogenaurach. Der neue, acht Jahre gültige Deal mit dem US-Giganten Nike, spült angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr in die Verbandskasse - Geld, das auch der Nationalmannschaft helfen soll, wie Bernd Neuendorf betonte.

Wir brauchen sportliche Erfolge und müssen gute Voraussetzungen schaffen, um dauerhaft in der Spitze zu bleiben. Es geht um Verbesserungen im Nachwuchsbereich. „ Bernd Neuendorf, DFB-Präsident

Also auch um noch besser qualifizierte Talente für Klopp. "Ich spüre keinen Druck", versicherte der Bundestrainer unter den Augen von adidas-Gründer Adi Dassler, der auf einem Plakat links über ihm noch einmal seine Stollen aufschraubte. "Ich kenne mich seit 59 Jahren und habe immer versucht, mein Bestes zu geben - mehr geht nicht", sagte Klopp und betonte: "Ich zweifle nicht an mir." Die Zukunft kann kommen.

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