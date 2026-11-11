Tom Liebscher-Lucz: "Auf Konstanz kommt es an"

Ein Medaillengewinn bei Olympischen Jugendspielen ist längst keine Garantie für eine Karriere an der Weltspitze. Einer, der es geschafft hat, ist Tom Liebscher-Lucz.

Holte sowohl bei den Youth Olympics als auch bei Olympia Medaillen: Tom Liebscher-Lucz (Archivbild). Quelle: Imago

Einmal ganz oben stehen, die deutschen Farben auf dem Trikot, eine Medaille um den Hals: Für viele Jugendliche werden die Youth Olympic Games (YOG) zum ersten großen Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn. Doch was kommt danach? Wie viele schaffen später tatsächlich den Sprung in die Erwachsenenklasse - und wie viele verlieren sich auf dem Weg dorthin?

Die Zahlen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zeigen, wie anspruchsvoll dieser Übergang ist. Bis einschließlich 2026 haben 60 deutsche Athleten bei den Jugendspielen Gold gewonnen. "Gut jeder Dritte" von ihnen nahm später auch an einer Weltmeisterschaft oder an Olympischen Spielen der Erwachsenen teil, berichtet Jens Pech, der als Chef de Mission noch bis zum 13. November bei den YOG in Dakar das deutsche Team begleitet.

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Umgekehrt hatten 13 deutsche Olympiamedaillengewinner seit 2016 zuvor an den Youth Olympic Games teilgenommen. Ein Zusammenhang ist also erkennbar - eine Garantie für eine spätere Karriere auf höchstem Niveau sind Jugendmedaillen aber nicht.

Liebscher-Lucz holt 2010 in Singapur Silber

Einer, der den Weg geschafft hat, ist Tom Liebscher-Lucz. Der dreimalige Olympiasieger im Kanu-Rennsport gewann 2010 bei der Premiere der Youth Olympic Games in Singapur Silber. "Das hatte mich dann schon angefixt, dass ich mal olympisches Gold holen möchte", erinnert er sich.

Damals habe er noch gar nicht richtig ermessen können, welche Bedeutung diese Erfahrung einmal für ihn haben würde. Erst mit Abstand sei ihm klar geworden, wie wertvoll es war, schon als Jugendlicher den olympischen Gedanken kennenzulernen.

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Bis zum ersten Gold bei den Erwachsenen 2016 in Rio de Janeiro war es allerdings ein weiter Weg. 2012 reiste Liebscher-Lucz als Ersatzmann zu den Olympischen Spielen nach London:

Ich war extrem sauer und enttäuscht. „ Tom Liebscher-Lucz

Rückblickend habe ihn diese Erfahrung jedoch weitergebracht: Sie habe ihm im Training noch einmal zusätzliche Kraft gegeben und ihm gezeigt, wie sich ein olympisches Umfeld anfühlt - ohne selbst schon unter dem Druck zu stehen, liefern zu müssen.

Schwieriger Übergang in den Erwachsenenbereich

Dass der Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenbereich schwierig ist, weiß auch Jens Pech. Körperliche Entwicklung, zunehmende internationale Konkurrenz, Ausbildung oder Studium und finanzielle Fragen kämen häufig gleichzeitig zusammen.

Gerade in Ausdauersportarten könne sich das Talent erst später zeigen. Liebscher-Lucz kennt das aus eigener Erfahrung: "Es entscheidet sich, ob dein Körper so eine Karriere durchhält oder nicht." Während der Pubertät verändere sich viel: Manche Athleten würden anfälliger für Verletzungen oder Krankheiten, andere entwickelten sich körperlich erst später.

Für Pech ist deshalb entscheidend, nicht allein auf frühe Erfolge zu schauen:

Wer mit 15 noch nicht vorne liegt, kann mit 25 zur Weltspitze gehören. „ Jens Pech

Es gelte, auch Spätentwickler im System zu halten und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Die Förderung erfolgt dabei über bestehende Strukturen wie Sportgymnasien, Olympiastützpunkte, Bundesstützpunkte oder die Sportfördergruppen von Bundeswehr und Polizei.

Liebscher-Lucz, der selbst bereits ab der fünften Klasse eine Sportschule in Dresden besuchte, hält die deutschen Förderstrukturen grundsätzlich für stark. Zugleich warnt er davor, den Leistungsgedanken aus den Augen zu verlieren: Am Ende müsse ein Athlet im internationalen Vergleich bestehen.

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Das große Ziel im Blick behalten

Niederlagen gehörten dazu - und könnten sogar entscheidend sein, so Liebscher-Lucz. Sein Rat an junge Medaillengewinner: "Auf Konstanz kommt es an." Man dürfe sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen, müsse das große Ziel im Blick behalten und es in kleinere Schritte unterteilen.

Die Youth Olympic Games sind kein Versprechen auf eine große Karriere. Aber sie können etwas in Bewegung setzen. Bei Liebscher-Lucz war es der Traum vom olympischen Gold - den er sich später tatsächlich erfüllte.

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