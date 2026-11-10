DOSB: Mitgliederzahl in deutschen Sportvereinen auf Allzeithoch

Es ist der dritte Rekord in Folge. 2026 sind erstmals mehr als 30 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen registriert. Kleine Sportarten stechen beim Wachstum hervor.

Deutsche Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie

Deutschlands Sportvereine melden zum dritten Mal in Folge einen Mitgliederrekord. Erstmals sind mehr als 30 Millionen Mitgliedschaften registriert, ein Plus von über 770.000 gegenüber 2024. 10.11.2026 | 0:33 min

Deutschlands Sportvereine melden erstmals mehr als 30 Millionen Mitglieder. Mit einem Wachstum von mehr als 770.000 Mitgliedschaften oder 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bleibe der organisierte Sport die mit Abstand größte Bürgerbewegung des Landes, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit. Stichtag der Statistik ist der 1. Januar 2026.

Nach 2024 und 2025 sei das der dritte Rekord in Folge. DOSB-Präsident Thomas Weikert zeigte sich erfreut und beeindruckt: "30 Millionen Mitgliedschaften sind ein echter Meilenstein", sagte er. Sportvereine seien die Orte, an denen die Bürger noch zusammenfänden.

Sie sind die sozialen Treffpunkte von ganzen Nachbarschaften, hier entstehen Gemeinschaft und Zusammenhalt. „ Thomas Weikert, Präsident Deutscher Olympischer Sportbund

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Zuwächse in allen Bundesländern

Die 85.000 Sportvereine - ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - konnten der Statistik zufolge in allen 16 Bundesländern an Mitgliedschaften zulegen. Besonders starkes Wachstum zeigten Hamburg (plus 6,59 Prozent), Bayern (plus 4,33 Prozent) und Brandenburg (plus 3,89 Prozent).

Zudem lag das Wachstum bei Frauen mit 2,52 Prozent insgesamt etwas höher als bei Männern mit 2,17 Prozent. Die Unterschiede nach Geschlechtern verringern sich damit leicht, bleiben jedoch gemäß Zahlen der Landessportbünde mit 60 Prozent Männern und 40 Prozent Frauen über alle Altersgruppen hinweg weiterhin deutlich.

Grafik: Mehr als 30 Millionen Mitglieder in Sportvereinen. Quelle: ZDF/shutterstock

Unterschiede nach Alter und Sportarten

Auch das Altersgefälle bleibt ausgeprägt. Der höchste Organisationsgrad - das Verhältnis der Sportvereinsmitglieder zur Gesamtbevölkerung - bleibt in der Gruppe der sieben- bis 14-jährigen Jungen mit mehr als 87 Prozent auf einem hohen Niveau. Am niedrigsten ist der Organisationsgrad in der Gruppe der über 60-jährigen Frauen mit nur 16,4 Prozent.

Zwischen den Sportarten zeigen sich deutliche Unterschiede. Während große Verbände wie Fußball, Tennis und der Alpenverein erheblich zum Mitgliederwachstum beitragen, verzeichnen kleinere Trendsportarten wie Darts (plus 20,10 Prozent), Cheerleading (plus 14,83 Prozent) oder Lacrosse (plus 12,72 Prozent) besonders hohe prozentuale Wachstumsraten.

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Fußball an der Spitze

Unangefochten an der Spitze steht weiterhin der Fußball mit fast 8,3 Millionen Mitgliedern (plus 3,41 Prozent). Dahinter folgen Turnen mit unverändert knapp 5,3 Millionen Mitgliedern und Alpenverein sowie Tennis mit jeweils etwas mehr als 1,5 Millionen Mitgliedern. Mitglieder verloren haben unter anderem Gewichtheben, Reiten, Taekwondo und Rudern.

Überdurchschnittlich stark wachsen insgesamt weiterhin die Mitgliedschaften von Kindern und Jugendlichen (plus drei Prozent) sowie von Menschen über 60 Jahren (plus 3,9 Prozent). Bei Kindern und Jugendlichen fällt der Zuwachs allerdings geringer aus als in den Vorjahren (2024: plus 6,62 Prozent; 2025: plus vier Prozent).

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Verlässliche Bedingungen gefordert

Die Gründe dafür sind laut Verband vielfältig: Neben dem demografischen Wandel stellten begrenzte Sportstätten- und Personalkapazitäten viele Vereine vor Herausforderungen. Sportvereine erreichten vielerorts ihre Kapazitätsgrenzen, müssten Wartelisten bilden und könnten weniger Kinder neu aufnehmen.

Der DOSB forderte deshalb bessere und verlässliche Rahmenbedingungen für Sportvereine, um der zunehmenden Anzahl an Menschen gerecht werden und passende Angebote machen zu können.

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Quelle: KNA