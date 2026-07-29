Wildschweine haben beim Moorburger TSV in Hamburg den Fußballplatz umgewühlt. Nun liegt der Spielbetrieb lahm. Zu gefährlich, sagt der Verein. Jetzt ist der Stadtjäger im Einsatz.

Schon seit Wochen ist der Fußballplatz vom Moorburger TSV in Hamburg nun gesperrt. Grund dafür: pünktlich zur Dämmerung kommen die Wildschweine und graben den Platz um. 29.07.2026 | 1:52 min

Immer in der Dämmerung kommen sie auf den Platz des Moorburger TSV im Süden Hamburgs: Wildschweine. Sie wühlen den Platz regelrecht um. Dieser gleicht inzwischen mehr einem Acker als einem Fußballplatz.

Doch damit nicht genug. Die Wildtiere lassen sich extrem schwer verscheuchen. Auch unter eingeschaltetem Flutlicht wühlen sie munter weiter.

Vereinspräsidentin: Gefahr ist zu groß

Solange die Tiere sich immer wieder auf dem Platz einfinden, ist an Sportbetrieb nicht zu denken, nicht nur wegen des kaputten Rasens. Auch wegen der großen Gefahren, erklärt die Präsidentin des Moorburger TSV, Yvonne Petrich. Denn man wisse nicht, "was das für Wildschweine sind, wie die ticken". Dementsprechend habe der Verein den Platz gemeinsam mit dem Bezirksamt gesperrt.

Wildschweine können Menschen gefährlich werden, wenn sie zu nah kommen. Ihre scharfen Hauer können lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Dazu kommt, dass die Tiere schneller rennen können als Menschen. Zudem sind sie gute Schwimmer.

Auch in Hagen in NRW bereiten Wildschweine Probleme: Vor einer Grundschule belagern sie das Gelände - und versetzen Schüler, Eltern und Lehrer in Aufregung. 23.04.2026 | 2:21 min

Platzwart wurde von Wildschweinen verfolgt

Die Borstentiere lassen sich kaum aus der Ruhe bringen. Den Platzwart, der auf dem Fahrrad vorbeifuhr, verfolgten sie sogar.

Ein unübliches Verhalten der Wildtiere, die normalerweise Scheu vor Menschen haben. Dass sich Wildtiere in bewohnte Gebiete vorwagen, hat oft damit zu tun, dass der eigene Lebensraum immer kleiner wird. Yvonne Petrich vermutet auch in Hamburg einen solchen Grund:

Wir haben hier so viele Baumaßnahmen und die ganzen Wildtiere wissen nicht, wohin. Und daher fangen sie natürlich an, sich hier auf der Sportanlage niederzulegen. „ Yvonne Petrich, Präsidentin des Moorburger TSV

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Stadtjäger auf dem Sportplatz

Der Verein versucht der Wildschwein-Plage zu begegnen. Doch das ist nicht so einfach: Die Tiere einzufangen ist nicht möglich. Nun ist der Stadtjäger im Einsatz. Er will die Tiere mit Schüssen vertreiben. Ein Wildschwein wurde dabei auch getroffen.

Der Jäger kam, hat sich positioniert und hatte im Grunde die Dämmerung abgewartet. Und ich glaube so kurz nach 22 Uhr, das war echt recht schnell, kamen die drei raus. Eins wurde leider getroffen. „ Yvonne Petrich, Präsidentin des Moorburger TSV

Ein Wildfangzaun soll auf Dauer auch Abhilfe schaffen. In Moorburg hoffen sie, dass sie der Situation schnell Herr werden und auf dem Platz bald wieder Fußball gespielt werden kann.