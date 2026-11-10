Die DEB-Frauen haben das Viertelfinale der Eishockey-WM in Dänemark erreicht. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang Tschechien mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Traf in der regulären Spielzeit und verwandelte den entscheidenden Penalty gegen Tschechien: Lilli Welcke. Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Dänemark überraschend gegen Tschechien gewonnen. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod siegte gegen den WM-Vierten des vergangenen Jahres mit 2:1 nach Penaltyschießen (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Lilli Welcke traf in der regulären Spielzeit und verwandelte den entscheidenden Penalty.

Am Mittwoch um 15 Uhr geht es für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen die Schweiz um Platz zwei in der Gruppe A. Die Runde der besten Acht wurde nun bereits mit dem Sieg gegen Tschechien gesichert.

Die deutschen Eishockey-Frauen unterliegen bei der WM in Dänemark dem Titelverteidiger aus den USA mit 0:5. Nach dem Auftaktsieg gegen Österreich waren die Amerikanerinnen eine Nummer zu groß. 09.11.2026 | 0:35 min

Gegen die favorisierten Tschechinnen gelang dem deutschen Team ein perfekter Start. Welcke traf nach 72 Sekunden zur 1:0-Führung. Die Torschützin hofft nach der WM auf einen Platz im Kader von Minnesota Frost aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL.

Die Medaillengewinnerinnen der vergangenen zehn Turniere: WM 2017: USA (Gold), Kanada (Silber), Finnland (Bronze)

Olympia 2018: USA, Kanada, Finnland

WM 2019: USA, Finnland, Kanada

WM 2021: Kanada, USA, Finnland

Olympia 2022: Kanada, USA, Finnland

WM 2022: Kanada, USA, Tschechien

WM 2023: USA, Kanada, Tschechien

WM 2024: Kanada, USA, Finnland

WM 2025: USA, Kanada, Finnland

Olympia 2026: USA, Kanada, Schweiz

Abstreiter rettet, Welcke-Zwillinge treffen

Auch nach dem Ausgleich durch Linda Vocetkova (11.) blieb die DEB-Auswahl lange das gefährlichere Team und war mehrfach nah am zweiten Treffer.

Im dritten Drittel erhöhte Tschechien den Druck. Torhüterin Sandra Abstreiter rettete das deutsche Team erst in die Verlängerung und dann ins Penaltyschießen. Dort parierte die 28-Jährige, die in der neuen Saison in der PWHL für Hamilton spielen wird, sechs von sieben tschechischen Versuchen. Für Deutschland trafen die Zwillinge Luisa und Lilli Welcke.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich ins WM-Turnier in Dänemark gestartet. Katarina Jobst-Smith erzielte die Treffer. 07.11.2026 | 1:03 min

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Quelle: dpa