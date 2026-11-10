FIFA-Machtkampf mit Infantino: Bringt Wenger die Wende?

Die erneute FIFA-Kandidatur Gianni Infantinos ist der UEFA ein Dorn im Auge. Einen eigenen Kandidaten präsentierte sie bislang jedoch nicht. Nun steht Arsene Wengers Name im Raum.

Arsene Wenger (Archivfoto) erwägt laut Medienberichten eine Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten. Quelle: IMAGO / DeFodi Images

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist gewinnt der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft an Brisanz: Der frühere Erfolgstrainer Arsene Wenger denkt offenbar über eine Kandidatur als Herausforderer von FIFA-Präsident Gianni Infantino nach.

Wie unter anderem die New York Times und BBC berichten, erwäge der heutige Direktor für globale Fußballentwicklung im Weltverband, als Gegner des Schweizers bei der Wahl im März 2027 anzutreten. Eine Entscheidung Wengers sei demnach in dieser Woche zu erwarten.

UEFA bislang ohne Gegenkandidaten

Vor allem die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft darauf, eine Alternative zu Infantino ins Rennen schicken zu können. Dem Vernehmen nach sollen in dieser Woche weitere Sitzungen der Europäer stattfinden. Ob Wenger der von der UEFA angekündigte Kandidat sein könnte, blieb zunächst offen. Der 77-Jährige arbeitet seit 2019 für die FIFA, sein Vertrag läuft laut Medienberichten am Jahresende aus.

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Wenger hatte sich von Infantinos gescheiterter Investorenidee distanziert, er sah sich gar zu einer öffentlichen "Klarstellung" genötigt. "Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren", sagte er. "Die Entscheidung, das Projekt zurückzuziehen, war absolut notwendig und unumstritten."

Nominierungsfrist naht

Am 18. November endet die Nominierungsfrist. Infantino war infolge seines Investorenplans massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber wieder Unterstützung zu. Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und das japanische Council-Mitglied Kozo Tashima eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.

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Die UEFA, die zudem Reformen im Weltverband anstrebt, will Infantino bei der Wahl in Rabat/Marokko stürzen. Einen eigenen Gegenkandidaten präsentierte sie jedoch bislang nicht. Neben Wenger wurden zwischenzeitlich auch Ex-Stars wie Luis Figo oder David Beckham gehandelt. Laut UEFA-Forderung soll der FIFA-Chef künftig nur noch repräsentative Aufgaben haben, das operative Geschäft soll neu strukturiert werden.

Zuletzt Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika

Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen. Bei der FIFA-Wahl hat jeder der 211 nationalen Mitgliedsverbände eine Stimme. Unklar scheint noch, ob Wenger als offizieller Kandidat der UEFA antreten oder als unabhängiger Bewerber seinen Wahlkampf organisieren würde.

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Wenger hatte sich als Erfolgscoach des FC Arsenal einen Namen im Weltfußball gemacht. Den Londoner Club führte er in 22 Jahren zu mehreren Titeln. Ein Jahr nach seinem Abschied von den Gunners trat er 2019 seinen FIFA-Job an.

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