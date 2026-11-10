Champions League: Bayern-Frauen zu stark für PSG

Die Bayern-Frauen feiern einen wichtigen Auswärtssieg in der Champions League: Mit dem 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain machen sie einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

Die Highlights der Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Mit Original-Kommentar von Gari Paubandt. 10.11.2026 | 9:26 min

Die Frauen des FC Bayern München haben einen wichtigen Schritt in Richtung der Top Vier der Champions-League-Ligaphase getan: Zu Gast bei Paris Saint-Germain setzten sie sich mit 2:1 (2:0) durch und stehen damit nach vier Spieltagen bei acht Punkten.

Im Parc de Princes in Paris gingen die Bayern-Frauen dank einem Eigentor von PSG-Keeperin Katarzyna Kiedrzynek in Führung (29. Minute). Klara Bühl erhöhte zum Halbzeitstand von 2:0 (40.). Im zweiten Durchgang verkürzte Paulina Dudek per Elfmeter für die Gastgeberinnen (65.).

Die Bayern-Frauen feiern einen wichtigen Champions-League-Sieg gegen Paris Saint-Germain. "Es war eine Prüfung, die haben wir bestanden", sagt Klara Bühl im ZDF-Interview. 10.11.2026 | 2:26 min

Zu Beginn der Partie machten die Pariserinnen ordentlich Druck, ehe die Münchnerinnen die Kontrolle übernahmen. In der 29. Minute brachte Harder die Bayern mit einem Geniestreich in Führung: Die Dänin setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball in den Strafraum. Dort lenkte PSG-Keeperin Katarzyna Kiedrzynek die Hereingabe unglücklich ins eigene Tor.

Die Gastgeberinnen bemühten sich um eine Antwort. Doch kurz vor der Pause schlugen die Bayern erneut zu: Bühl setzte den Ball aus rund zehn Metern oben rechts in die Maschen (40.). Mit einer verdienten Führung gingen die Münchnerinnen in die Pause.

Handelfmeter bringt PSG den Anschlusstreffer

Nach Wiederanpfiff suchten beide Teams mit Abschlüssen den nächsten Treffer, der schließlich den Gastgeberinnen gelingen sollte: In der 63. Minute blockte Linda Dallmann nach einer kurz ausgeführten PSG-Ecke den Ball mit den Händen. Schiedsrichterin Frida Klarlund Nielsen zeigte auf den Punkt, Dudek verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum Anschlusstreffer (65.).

In der 82. Minute durften die Münchnerinnen kurz jubeln, als Dallmann den Ball im langen Eck unterbrachte. Doch die Fahne ging hoch - der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:1-Auswärtssieg für die Bayern.

Das Spiel in voller Länge im Video. 10.11.2026 | 142:16 min

Bayern trifft als Nächstes auf Austria und Barca

Mit dem Sieg machen die Bayern einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale und verbessern ihre Chancen auf einen Platz unter den Top Vier der Ligaphase. Diese würden ihnen die beiden Playoff-Spiele im Februar ersparen.

Weiter geht es für die Münchnerinnen in der Champions League am 19. November gegen Austria Wien und am 16. Dezember gegen den FC Barcelona. PSG hingegen bleibt nach der Niederlage bei fünf Punkten und gerät im Kampf um die Top Vier zunehmend unter Druck.

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