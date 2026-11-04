Silber für Lasse Hüper und Filo Wüst bei den Youth Olympic Games

Lasse Hüper und Filo Wüst gewinnen bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar Silber. Erst im Finale endet ihre beeindruckende Siegesserie.

Filo Wüst bei der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Dortmund. Quelle: imago images

Lasse Hüper und Filo Wüst haben bei den Olympischen Jugendspielen im Senegal Silber im Beachvolleyball gewonnen. Nach einer beeindruckenden Siegesserie mussten sich die beiden 17-Jährigen im Finale den Österreichern Paul Hohenauer und Martin Poinstingl in einem Dreisatz-Krimi mit 20:22, 21:13 und 12:15 geschlagen geben. Für die deutschen Nachwuchsathletinnen und -athleten ist es die vierte Medaille bei den Titelkämpfen im Senegal.

Im Endspiel am Saly Beach trafen die topgesetzten Deutschen auf die an Nummer zwei gesetzten Österreicher. Beide Teams hatten zuvor alle Spiele gewonnen und waren als Titelträger nach Senegal gereist: Hüper und Wüst als U18-Weltmeister, Hohenauer und Poinstingl als U18-Europameister.

Sehen Sie die Beachvolleyball-Finalspiele der Männer und Frauen bei den Youth Olympic Games im Relive. Kommentar: Katharina Dexheimer. 04.11.2026 | 174:51 min

Hüper: "War auf jeden Fall gewinnbar"

"Ich bin enttäuscht, weil es war auf jeden Fall gewinnbar", sagte Hüper dem ZDF. Die beiden 17-Jährigen und ihre Konkurrenten lieferten sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe, der erste Satz ging denkbar knapp an die Österreicher. Im zweiten Durchgang setzten sich dann Hüper/Wüst früh entscheidend ab, mussten sich jedoch am Ende geschlagen geben. Bronze hatten sich zuvor die Australier Ryan Edgar und Thomas Turner gesichert.

Auch ohne den erhofften Titel können Hüper und Wüst auf ein außergewöhnliches Turnier zurückblicken. Die beiden spielen normalerweise mit anderen Partnern und haben erst vergleichsweise wenig gemeinsame Wettkampferfahrung. Im Juli gewannen sie bei der U18-Weltmeisterschaft ihren ersten großen gemeinsamen Titel.

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Lasse Hüper und Filo Wüst feiert bei den Youth Olympic Games in Dakar den Gruppensieg - mit besonderer Unterstützung vor Ort. 02.11.2026 | 0:19 min

Wüst kommt aus Beachvolleyball-Familie

"Es war trotzdem ein gutes Turnier und das Leben geht weiter", sagte Wüst, dessen drei ältere Brüder Mio, Lui und Tamo ebenfalls erfolgreich Beachvolleyball spielen: "Es war ein tolles Finale und ich mag die Österreicher auch sehr gerne."

Nachdem Judoka Jolina Reinhold mit ihrem Gold-Triumph am Montag die erste deutsche Medaille geholt hatte, gewann Carolina Guerra Gonzalez am Dienstag Silber im Küstenrudern, Mia Zhuo Bronze in der Kampfkunst Wushu. In Dakar werden noch bis zum 13. November insgesamt 151 Wettkämpfe in 25 Sportarten ausgetragen.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.