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Trauer in Spanien nach Tod von Fußballer

Teneriffa-Stürmer gestorben:Trauer in Spanien nach Tod von Fußballer

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Trauer in Spanien nach Tod von Fußballer

Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel ist in einem Zweitligaspiel nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart verstorben. Die Anteilnahme in der Sport- und Fußballwelt ist groß.

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