Teneriffa-Stürmer gestorben : Trauer in Spanien nach Tod von Fußballer

04.11.2026 | 13:33 |

Teneriffa-Stürmer Jesús de Miguel ist in einem Zweitligaspiel nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart verstorben. Die Anteilnahme in der Sport- und Fußballwelt ist groß.